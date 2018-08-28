Цена на нефть стабилизировалась в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок показали незначительные изменения по результатам азиатской сессии во вторник, 28 августа. Сырье показывает максимум с июля на ожиданиях сокращении запасов углеводородов в США.

Так к 8:06 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряла $0,05 (0,07%), составив $76,16 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,39 (0,51%) - до $76,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому же моменту понизилась на $0,05 (0,07%) - до $68,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,15 (0,22%) - до $68,87 за баррель.

В данный момент участники рынка находятся в ожидании отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране, который будет обнародован в среду, 29 августа.

В ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе.

По подсчетам экспертов, запасы американской нефти уменьшились на 1,5 млн баррелей. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 5,84 млн баррелей.

Оптимизм на рынке прибавляет подписание нового торгового соглашения между США и Мексикой, а также заявление советника президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренса Кадлоу о намерении Трампа заключить «хорошее соглашение» с Канадой.