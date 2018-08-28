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Москва, 28.08.2018

Украина предупредила Россию о «неприятных сюрпризах» на Генассамблее ООН

«Expert Online» 2018

Владимир Ельченко – постоянный представитель Украины при ООН – заявил, что «незалежная» готовит целый ряд инициатив для выступления на Генеральной ассамблеи организации, которые станут «неприятными сюрпризами» для России.

«Я не могу их раскрывать, поскольку наш северный сосед только этого и ждет. Но могу сказать, что Москву ждёт несколько очень неприятных сюрпризов – и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы это услышите, будете приятно удивлены», – цитирует Ельченко «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко – президент «незалежной» – заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД Украины пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Наша справка

Открытие 73-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 18 сентября 2018 года. Украинскую делегацию будет возглавлять президент «незалежной» Пётр Порошенко.

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