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Москва, 28.08.2018

Украина разрывает договор о дружбе с Россией

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент «незалежной» – заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД Украины пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Об этом украинский лидер сказал в ходе своей встречи с дипломатами, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Порошенко, его страна подошла к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что 14 марта 2018 года в МИД Украины подготовили для рассмотрения президентом Порошенко предложения по расторжению договора о дружбе с Россией.

Наша справка

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Верховной радой.

Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Срок действия договора – 10 лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

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