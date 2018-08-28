В Крыму обнаружен еще один уникальный археологический памятник

Под Коктебелем обнаружены остатки большого поселения. Как считают ученые, постройка относится к средним векам, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» президент российского Союза спелеологов, секретарь отделения Российского географического общества в Крыму, Геннадий Самохин.

Он уточнил, что поселение было обнаружено местными жителями в Бухте Тихая, которая находится между Коктебелем и Феодосией. По его словам, поселение может относиться либо к античности, либо к средневековью.

«Очень большое, с мощными фундаментами стен — больше метра фундаменты», - рассказал Самохин, который сообщил также, что на месте находки побывала инициативная группа от РГО.

Специалисты считают, что необходимо провести соответствующие мероприятия, выявить и поставить на учет археологический памятник, что стало бы для Коктебеля «изюминкой и своим археологическим памятником».