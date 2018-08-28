В Польше рассказали, в каких условиях трудятся у них в стране украинцы

Опрос экспертов агентства по трудоустройству EWL S.A. показал, что более половины украинских мигрантов готовы работать в Польше по 12 часов в день с одним выходным в неделю.

Так, свое согласие на 12-часовой рабочий день высказали 49% опрошенных выходцев из Украины, 58,6% респондентов хотели бы иметь только один выходной в неделю, 10,7% респондентов заявили, что хотели бы работать по восемь часов в день.

При этом, как показывает опрос, большинство украинцев готовы трудиться в Польше за минимальное вознаграждение. 40,8% украинцев согласны на оплату 9-11 злотых в час (2,5-3 доллара). Лишь 1,9% опрошенных готовы работать за вознаграждение от 20 злотых в час (5,5 долларов).

При этом более 50% участников опроса сообщили, что не отправляют заработанные средства родным. Ежемесячно отправляют на Украину по 500 злотых (135 долларов), 15% респондентов и по 1-2 тыс. злотых (270-540 долларов) - 34%. 10,7% трудовых мигрантов поделились, что высылают родным свыше 3 тыс. злотых (810 долларов).

Согласно проведенному исследованию, отправляться на заработки в Польшу украинцев заставляют низкие зарплаты, таковых среди опрошенных 79,6%. Неспокойная политическая обстановка заставляет покинуть родину 19,7% опрошенных украинцев и отсутствие работы -16,9%.

В большинстве мигранты въезжающие в Польшу из Украины это мужчины в возрасте 25-45 лет. Таковых среди опрошенных две трети.

Около 33% украинских трудовых мигрантов приехали с западной Украины и только 7% – с восточной, 12,1% – с севера страны, 17,1% – с юга, 30,6% – с севера.

Уточняется, что в опросе приняло участие 900 украинских мигрантов. Сегодня, по разным оценкам, в Польше проживают от 1 до 1,5 млн украинцев.