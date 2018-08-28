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Москва, 28.08.2018

В США призвали военных Украины активней «воевать в Донбассе» и учить английский язык

«Expert Online» 2018
  • В США призвали военных Украины активней «воевать в Донбассе» и учить английский язык
Из открытых источников

Киев может решить конфликт в Донбассе военным путем при условии проработки четкой  военной стратегии, а также «реальной реформы» в Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает глава Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Ховард.

Он уверен, что президент Украины «должен прекратить сдерживать военнослужащих и разрешить им воевать».

«Сегодня Порошенко сдерживает Украину от обострения ситуации, поскольку Киев в действительности не имеет военной стратегии», — поделился мнением эксперт США, который считает также, что у Украины есть только «стратегия угождать канцлеру Германии Ангеле Меркель и США».

При этом Ховард намекает на необходимость изучения украинскими военными английского языка, сообщив, что реформа армии Украины нужна для вступления в НАТО.

Всех старших офицеров, которые не выучат английский язык в течение 12 месяцев эксперт предложил увольнять в запас.

«Английский решит ваши проблемы, потому что изменит менталитет. Хотите быть в НАТО? Вы не можете попасть туда с советским менталитетом», — резюмировал он.

Напомним, ранее советник президентаСША по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Украина еще очень далека от вступления в НАТО.

Как отметил российский аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, прогресс по вступлению Украины в Североатлантический альянс может «длиться вечно».

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