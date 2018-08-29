Курс доллара: названа самая интригующая причина падения американской валюты

Настроения инвесторов в отношении курса доллара медленно, но верно продолжают меняться. Такую тенденцию заметил Bloomberg.

За последние две недели курс доллара успел потерять 2,2%. В четверг индекс американской валюты торгуется на уровне 94,60, проседая в ходе сессии до 94,41.

Издание приводит мнение стратега NatWest Markets Джеймса Маккормика, который определил шесть основных причин недавнего спада доллара, начиная с критики Трампа жесткой денежно-кредитной политики ФРС и заканчивая попытками Китая остановить ослабление юаня. Однако самой интригующей причиной, пишет Bloomberg, является тот факт, что экономический рост в США достиг максимума и будет только замедляться. Хотя Маккормик в своем докладе отметил, что экономика США находится в хорошей форме, все большее число стратегов отмечают, что экономические данные все чаще не оправдывают прогнозов.

В частности, к числу тех, кто считает, что доллар достиг максимума и будет снижаться в силу названного обстоятельства присоединились аналитики Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc..

В среду Министерство торговли США опубликует свою вторую оценку роста ВВП страны во втором квартале. Экономисты прогнозируют рост на 4%. Экономика США продолжает расти самыми стремительными темпами за многие годы.

Вместе с тем, согласно некоторым индикаторам, США начинают недотягивать до завышенных ожиданий участников рынка, тогда как другие экономики превосходят свои более низкие целевые показатели. Так, Индекс экономических неожиданностей США, рассчитываемый Citigroup и отражающий степень соответствия экономических данных прогнозам, опустился до минимума за примерно год. Индикатор перешел на негативную территорию, и это значит, что экономические показатели США стали расходиться с рыночными ожиданиями.

В результате даже сильным экономическим данным теперь будет труднее подталкивать вверх котировки американских активов, будь то акции или доллар США.

Впрочем, эти расклады пока остаются слабым утешением для рубля. По итогам торгов во вторник 28 августа курс доллара к рублю вырос на 40 копеек до 67,86, а курс евро к рублю - на 46 копеек до 79,25. Во вторник рубль вновь подешевел против доллара и евро, несмотря на высокие цены на нефть и приостановку покупки валюты Банком России как минимум до конца сентября. По всей видимости, участники рынка опасаются того, что регулятор постарается как можно быстрее возобновить интервенции, и отложенный спрос на валюту окажет сильное давление на курс рубля.

Начавшийся на этой неделе налоговый период пока не может оказать российской валюте достаточную поддержку. Объем торгов в валютной секции Московской биржи остается довольно низким.