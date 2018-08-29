Ближний Восток обеспечивает Пекин нефтью на 40%. Естественно, к этому региону планеты у китайцев самое пристальное внимание. Американские санкции против Ирана на руку Поднебесной.

Официально состоявшийся на прошлой неделе уход из Ирана французского нефтегазового гиганта Total, который не сумел уговорить Вашингтон сделать для него исключение и разрешить и дальше иметь дело с иранскими компаниями, «освободил» место, т.е. крупный пакет акций крупнейшего газового месторождения Южный Парс. Можно не сомневаться, что China National Petroleum приложит все силы, чтобы заполучить акции Total.

Даже если акции будут выставлены на тендер, не приходится сомневаться в его результате. Во-первых, желающих приобрести иранские активы, даже такие прибыльные, в условиях действия американских санкций, немного, а во-вторых, благодаря все тем же санкциям зависимость Тегерана от Пекина еще больше усилилась. Именно от Китая, крупнейшего импортера иранской нефти, во многом будет зависеть эффективность действия санкций.

Китайские энергетические компании в последние годы вложили немало миллиардов в активы в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах и Иране. Китайский бизнес очень интересуют энергоносители и в Саудовской Аравии и Катаре. Компании из Поднебесной проявляют большой интерес к модернизации крупного нефтеперерабатывающего завода в ИРИ, которая оценивается в 1,5 млрд долларов.

Конечно, позиции американских и европейских компаний на Ближнем Востоке все еще очень сильны, но в пользу Поднебесной, кроме санкций, и немало других факторов. Например, сила мотивации: европейские страны, которым принадлежат энергетические компании, намного меньше зависят от ближневосточной нефти и газа, чем КНР и другие быстро развивающиеся азиатские страны. Достаточно сказать, что импорт нефти Китаем за последние десять лет почти удвоился. Стремительно растет в Поднебесной и потребление газа. Резкий скачок в потреблении голубого топлива произошел после того, как Пекин резко сменил «экологический» курс и начал переходить с «грязного» угля на «чистый» газ.

И все же китайским компаниям предстоит еще долгий путь, чтобы заменить западных коллег, которые работают на Ближнем Востоке уже более столетия. К тому же, им нужны западные технологии. Не удивительно, что борьбе китайские бизнесмены предпочитают партнерские отношения с такими энергетическими гигантами, как BP и Total, чтобы добывать нефть и при помощи пакетов акций защищать источники энергоносителей.

Южный Парс. Total уже вложил в него ок. 50 млн долларов. Французы не скрывают, что не хотят сердить Вашингтон. Под угрозой проект стоимостью 2 млрд долларов, но и эти потери меркнут по сравнению со штрафами, которые может наложить на нарушителей санкций Минфин США, и другими последствиями.

Одной из наиболее сильных угроз, к примеру, является «отключение» от финансовой системы США. Для многих крупных компаний эта угроза страшнее даже миллиардных штрафов. Например, у Total свыше 90% всех финансовых транзакций проходят через американские банки.

Очевидно, что 50,1% акций совместного проекта, принадлежащие сейчас Total, перейдут их партнерам: китайской компании CNPC и иранской - Petropars.

Китайский нефтяной гигант China Petroleum & Chemical Corp.(Sinopec) в мае прислал в Иран делегацию для завершения сделки на 3 млрд долларов по дальнейшему развитию гигантского нефтяного месторождения Ядаваран, чтобы заменить Royal Dutch Shell, которая решила не рисковать и уйти из Ирана, чтобы не сердить Вашингтон.

Еще один китайский госгигант - China National Petroleum Corp (CNPC) надеется заменить партнера по развитию газового месторождения Южный Парс – Total. Французы объявили о выходе из выгодного проекта опять же из-за американских санкций.

Китайские компании создают совместные предприятия с иранскими коллегами для строительства железных дорог, метро и автозаводов. На улицах Тегерана и столичных рынках уже завоевали популярность дешевая одежда из Китая, посуда, бытовая электроника из Поднебесной, семена подсолнечника и т.д.