«Мегафон» решил уйти

С 30 августа 2018 года акции ПАО «Мегафон» исключаются из баз расчета Индекса Московской биржи, Индекса РТС, Индекса ММВБ широкого рынка, Индекса РТС широкого рынка, Индекса ММВБ – телекоммуникации, Индекса РТС телекоммуникаций. Также, согласно заявлению биржи, эти бумаги исключаются из субиндекса акций индексов пенсионных накоплений в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free-float) до 2%.

Изменения в стратегии «Мегафона» связаны, по-прежнему, с санкциями, говорит ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. В апреле текущего года среди всех фигурантов санкционного списка присутствовал Андрей Скоч, который является партнером Алишера Усманова, а формальным совладельцем в «Мегафоне» является отец Андрея Скотча. Соответственно, учитывая опасения за усиление санкционного давления в ноябре, компания может продолжать подготовку к снижению силы удара, минимизировать потери от санкций со стороны спекулянтов, которые будут распродавать все активы фондового рынка.

Попытку избежать потерь от колебаний фондового рынка можно назвать вполне логичным решением в текущих условиях, говорит аналитик. Ранее, в июле «Мегафон» объявил о делистинге на Лондонской бирже.

Первая информация о планах по уходу с Лондонской фондовой биржи компания объявила еще в июле, ссылаясь на то, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей, соглашается ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Компания предложила выкупить у миноритариев акции в объеме не более 20,8% о цене 9,75 доллара за акцию. К выкупу предъявили 18,6% бумаг «Мегафона».

Менеджмент компании был озабочен тем фактом, что управленческий процесс не особо отражался на котировках, а зависимость от внешних факторов стала всё более явной, рассказывает эксперт. На фоне всего этого менеджмент решил сосредоточиться на других задачах, сделав усиление на расширение партнерства с госструктурами, проведение сделок с более высоким уровнем риска, инвестиций в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал и не распределять денежные средства в виде дивидендов. Предложенная оферта как на российской, так и на лондонской бирже позволили продать данные бумаги с премией, и пока длился период выкупа бумаг, тренды по ним оставались восходящими. На Мосбирже бумагам удалось даже подняться в район 640-645 рублей — в зону максимумов января-февраля и октября 2017 года

Что же касается в целом взгляда на рынок ритейлов, то нежелание компании оставаться публичной делает данную отрасль менее прогнозируемой и прозрачной, считает Анастасия Игнатенко. На российской бирже среди тройки крупных операторов связи остается только МТС и Vimpelcom (переименованный в VEON Ltd/) в виде депозитарных расписок на биржах Nasdaq и NYSE. Таким образом, если вы хотите разбавить свой портфель бумагами данной отрасли, к 30 августа, когда произойдет делистинг акций, выбирать будет не из чего. А это значит, что при перекладывании средств из бумаг «Мегафона» в акции других операторов стоимость последних может возрасти.

«С чем бы не было связано это решение, всегда грустно, когда компании покидают рынок, ведь биржевики заинтересованы в наличии различных компаний, а, увы, российский рынок итак не отличается большим разнообразием », — говорит Анастасия Игнатенко.