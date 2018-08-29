Пенсионная реформа принята в телевизионном чтении

Аргументы президента

Владимир Путин выступил, по поводу пенсионной реформы, в необычном для себя жанре телевизионного обращения к нации в форме монолога. Он поддержал реформу, и это главное, что можно сказать по этому поводу, но с рядом достаточно серьезных оговорок. Поэтому, очевидно, и понадобилась такая форма, а не обычные реплики в ходе ответов журналистам или выступлений на предприятиях. Другая причина обращения к народу с глазу на глаз, это ошеломляющий эффект, которое произвело одно из ряда правительственных действий.

О том, почему эффект оказался столь большим и столь негативным, сказал сам президент: «за предлагаемыми изменениями стоят жизненные интересы, планы сотен тысяч, миллионов людей... вдруг такие перспективы отдаляются». Отдаляются, кстати, это еще мягко говоря. Многие боятся, что они вообще не наступят, до пенсии дожить не получится. По этому поводу Путин также сказал, сославшись сначала на статистику роста продолжительности жизни до 74 лет, в том духе, что статистика — одно, а личный опыт порой бывает противоположным.

Аргументация, которую Владимир Путин привел затем в пользу реформы, и совпадает, и довольно-таки сильно отличается от обычно используемой. По его мнению, немедленная катастрофа пенсионной реформе не грозит, и не будет грозить еще лет 7, а то и все 10. Нужно просто проявить ответственность и подумать о будущем, когда, «соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости», станет, видимо, еще хуже, чем 1,2 в 2019 году, в то время как в 2005-м было 1,7.

Но напрямую стагнационный демографический прогноз не высказывается. Поэтому главный аргумент в пользу повышения пенсионного возраста носит позитивный характер. Это перспективы повышения пенсий, причем уже очень скоро: «Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. (Сейчас, напомню, это 14 тысяч 144 рубля)».

Проанализировав альтернативы, такие, как введение прогрессивной шкалы подоходного налога — собранных таким образом «средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней» выплаты пенсий, продажа зданий Пенсионного фонда — да, «они слишком размахнулись со своими апартаментами», но от продажи объектов можно будет выручить тоже только еще на шесть дней, либо — положиться на такой ненадежный источник, как нефтегазовая рента, либо нарастить прямые бюджетные расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда, президент нашел их несостоятельными. В последнем случае: «Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы», что породит веер очень далеко идущих неблагоприятных последствий.

Но! «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей».

Именно этого момента ждали зрители обращения.

Что меняется

«В этой связи предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения», — заявил далее Владимир Путин.

Эти меры следующие.

- пенсионный возраст для женщин вырастет на 5 лет –вместо 63 лет;

- многодетные матери, имеющие 5 и больше детей, сохранят нынешний льготный пенсионный возраст 50 лет, а остальным мамам он будет уменьшаться на число детей: с тремя детьми пенсионный возраст составит 57 лет, с четырьмя — 56. Почти, как сейчас;

- гражданам, которые собирались выходить на пенсию в ближайшие два года, от их нового пенсионного возраста отнимут 6 месяцев: кто «должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года»;

- вводится пятилетний предпенсионный возраст, в течение которого будет установлена административная ответственность для работодателей «за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста». А возможно, будет введена и уголовная ответственность за перечисленные деяния, которые становятся нарушением (одновременно с принятием нового пенсионного законодательства);

- Правительству поручено предложить «реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста», а также «утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации»;

- при увольнении по собственному желанию человек предпенсионного возраста, если не найдет работу, будет получать в течение одного года удвоенное пособие по безработице (с 4900 до 11280 рублей). Норма должна заработать с 1 января 2019 года;

- работникам предпенсионного будет ежегодно даваться 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты;

- сохранятся действующие сейчас условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера;

- неработающим пенсионерам, живущим на селе, со стажем в сельском хозяйстве не менее 30 лет, с 1 января 2019 года устанавливается 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии;

- уменьшить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42;

- «на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе», сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, а именно льготы по налогам на недвижимость и землю, оставив их для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет;

- рекомендовать регионам сохранить в прежних возрастных рамках все действующие региональные льготы: «бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других». Президент рассчитывает, что «все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению».

Народ не безмолвствует

Политолог Евгений Минченко сказал программе «Вести.24», что Владимир Путин ответил на все вопросы, которые задавались социологам в ходе фокус-групп по пенсионной реформе. «Путин очень четко попал в ожидания целевых аудиторий», — заметил политолог. При этом он считает, что кардинально отношение населения к реформе после выступления не поменяется, но определенная коррекция отношения будет, в том числе на селе. Сама по себе необходимость изменений в пенсионной системе гражданами принята, как факт. Он также отметил, что правительство, по его данным, готовит детальный план, касающийся людей предпенсионного возраста.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сказал «Вестям.24», что выступления президента по поводу пенсионной реформы ждала вся страна и что это первое прямое телеобращение за 14 лет. Главные претензии от людей касались именно возраста, и президент пошел им навстречу, там, где он счел возможным это сделать. Пенсионную тему обсуждают 80% людей. Насколько повлияло на их мнение выступление президента, социологи, которые занимаются постоянным мониторингом данного вопроса, смогут сказать уже через несколько дней.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade отмечает, что увеличение трудовых гарантий государства и пособий по безработице приведёт к дополнительным расходам бюджета, что снизит для него смысл увеличения пенсионного возраста и даже поставит под вопрос выполнимость обещания ежегодно повышать пенсии на 1 тыс. руб. Впрочем, можно эаметить, что президент и не напирает на трудности для бюждета в настоящий период, так что, во-первых, допрасходы по сравнение с первым варинтом реформы не критичны, а во-вторых, уж эти-то несложные вещи просчитаны и реальны.

«Кроме того, остался наиболее острый вопрос с пенсионным возрастом мужчин, который близок к средней продолжительности их жизни», — говорит аналитик. Он напоминает также о референдуме по поводу реформы, инициативные группы по которому прошли регистрацию в ЦИК.

Сергей Звенигородский директор развития агентской сети УК «СОЛИД Менеджмент» Обращает внимание на то, что применение ряда поправок ограничено по времени сроком переходного периода. А также на то, что расчеты, «которые можно показать экспертам страны», по-прежнему не предъявлены, и «правительство не создало приемлемой стратегии развития пенсионной системы и связанной с этим экономической деятельности». В силу этого он полагает, что и те параметры, которые пенсионная система примет после сегодняшнего обращения, не будут носить окончательного характера. Хотя с расчетами, если и не со стратегией, кажется, все разъяснилось. Они не показали бы ничего страшного, требующего немедленного проведения реформы, что в определенном — и даже в очень важном — смысле как раз-таки хорошо.

Как бы то ни было, в ходе реформы пенсионного обеспечения состоялось второе, после собственно объявления в июне с. г., эпохальное событие. Оно делает ее важнейшие характеристики определенными на достаточно долгий период. Поправки в законы по мере того, как они вступают в силу, это, действительно, любимая практика наших законодателей, ну а пока — все ясно. Женщины, представлявшие себя стоящими на строительных лесах, поднимающимися в 4 утра, как и всю предшествующую жизнь, на ферму в свои 62 года, и при любой профессии не способными оказать достаточную помощь с внуками молодым родителям, могут вздохнуть посвободнее. Нет, что не говори, а плюс 8 лет к пенсии, это в чью же голову-то пришло?

Мужчины, представлявшие себя и в 64 стоящими за штурвалом, на капитанском мостике с трубкой в зубах, или же рукой, которая не устала держать перо, строчащими заметки в газету про молодых передовиков производства, тоже могут успокоиться, все так и будет.