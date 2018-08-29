Почему выросла прибыль российских предприятий

Экономисты дают различные объяснения, вплоть до самых причудливых.

Накопали прибыль

Как сообщила Федеральная служба статистики (Росстат), прибыль предприятий РФ в первом полугодии 2018 года выросла на 30,9%. Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций — без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений составил 6 трлн 371,7 млрд рублей по сравнению с 4 трлн 868,7 млрд рублей в январе-июне 2017 года (в действующих ценах).

В общей сложности 33,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 7 трлн 751,3 млрд рублей, 15,8 тыс. организаций – убыток в размере 1 трлн 379,6 млрд рублей.

При этом в июне 2018 года прибыль предприятий подскочила в 1,8 раза, и составила 1 трлн 485,9 млрд руб. против 820,9 млрд руб. в июне 2017 года. В частности, прибыль компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, выросла на 65,5%, обрабатывающих производств — на 34,9%, оптовой и розничной торговли – на 51,4%, строительства – на 12,5%.

Впрочем, при этом прибыль предприятий по транспортировке и хранению упала на 26,9%, тогда как предприятия, занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством снизили прибыль на 10,6%.

Серьезные экономисты и аналитики могут взять все аналогичные цифры роста за последние, скажем, десять лет, и проследить одну закономерность, отмечает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Главной цифрой этих показателей, конечно, является рост прибыли по полезным ископаемым. Соответственно растут и смежные отрасли, такие как обработка и строительство. Объяснить это можно ростом цен на углеводороды на мировых рынках. И эта картина стабильно наблюдается за весь указанный период. А увеличение живых денег в экономике естественным образом дает рост торговле.

Интереснее, полагает Ирина Капитанова, было бы взглянуть на картину с малым и средним бизнесом, развитие которого приоритетно для государства. Он, безусловно, тоже косвенно завязан на успехах нефтегазовой отрасли (как и вся российская экономика), но все же представляет собой более актуальный срез экономического развития. Участники этого рынка больше взаимодействуют с населением или друг с другом, нежели с государством и госкомпаниями. Поэтому рост или падение на этом экономическом фронте служит лучшим индикатором правильности вектора развития страны.

Действительно, соглашается сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, основные успехи демонстрируют предприятия сырьевого сектора. В условиях политики импортозамещения и переориентации отечественной экономики на «промышленные рельсы» нам пока так и не удалось выйти на потенциальные показатели роста. Напротив, данные отрасли продемонстрировали некоторый спад.

Успех торгово-розничных предприятий скорее связан с проведением Чемпионата мира по футболу и будет носить кратковременный характер, поскольку покупательская способность населения на фоне резкого падения рубля и повышения НДС будет в дальнейшем снижаться, уверен эксперт.

А вот увеличение прибыли строительных компаний, добавляет Андрей Назаров, объясняется сразу двумя факторами. В первую очередь – это рекордно низкие ставки по ипотеке ниже 10%. Как результат, только в июне российские банки выдали ипотечные кредиты на 250 млрд рублей. Сыграл и тот факт, что многие компании старались ввести объекты до вступления в силу новых поправок к 214 ФЗ, существенно меняющим правила игры на строительном рынке.

Что выросло, то выросло

Рост сальдированного финансового результата на 30,9% выглядит внушительным только если не смотреть ретроспективу, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Можно для примера указать, что рост данного показателя только за первые четыре месяца 2015 года составил 90,4%. А теперь давайте вспомним, что это были первые месяцы полномасштабного кризиса в экономике, еще не успевшей адаптироваться к новым низким ценам на нефть и принципиально новым санкционным ограничениям, ограничившим доступ к иностранному заемному капиталу. А показатели, тем не менее, выросли.

Причина этого роста достаточно проста, объясняет аналитик: значительная часть предприятий, деятельность которых оценивает Росстат, экспортоориентированные (добывающая отрасль, химия и нефтехимия, черная и цветная металлургия, сельское хозяйство) и значительную часть выручки они получают в валюте, а когда растет валюта при сохранении налоговых и процентных ставок, растет сальдированный финансовый результат, исчисляемый в рублях. «Логика предельно проста: то, что Росстат представляет в качестве доказательства роста экономики вопреки санкциям и кризису, на самом деле во многом объясняется банальным изменением курса национальной валюты», — не дает разгореться радости по поводу высокой прибыли в промышленности Илья Жарский.

Что касается данных текущего года, то, продолжает он, в значительной мере рост результатов может быть объяснен изменениями курса рубля, во-вторых, в первую очередь рост стимулирует добывающий сектор, где динамика оценивается в +65,5% во многом благодаря восходящему движению нефтяных котировок и нисходящему движению рубля к уровням первого полугодия 2017 года. В-третьих, имеет право на существование фактор низкой базы, поскольку первые 6 месяцев 2017 года стали только началом уверенного роста после почти трехлетней стагнации.

Вопрос, по словам эксперта, заключается в следующем: почему сейчас официальная статистика столь яро рапортует о росте прибыли предприятий всех, а не только добывающего секторов, даже с учетом очевидных проблем с достижением целевых показателей роста экономики? Ответ, который дает на этот вопрос сам Илья Жарский, не лишен консприрологической составляющей: необходимо обосновать увеличение нагрузки на бизнес и официальная статистика сейчас активно работает в этом направлении. В качестве аргумента он приводит недавнее предложение о введении так называемого «налога на сверхприбыль».

Вряд ли, заметим, этот ответ справедлив. По поводу прибыли можно сказать: «что выросло, то выросло». Статистика дает объективные показатели и их рациональных объяснений вполне достаточно. Тем более, что и в них хватает проблематики, которая, как справедливо отмечается, воспроизводится из года в год.