Порошенко напугали «щупальца Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением о якобы российском «вмешательстве» через соцсети в предстоящие выборы главы страны, которые пройдут в марте 2019 года.

«Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности», — пожаловался Порошенко во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Он также допускает восстания регионов после выборов и в этой связи он попросил дипломатов не оставить без внимания тот факт, что Москва не упустит возможности, чтобы «дискредитировать достижения» украинской власти и «посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора».

Порошенко заверяет, что Москва на других странах хорошо «набила себе руку» и теперь ее «щупальца очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве». Порошенко в качестве, по его мнению, яркого примера «подрывной деятельности» Кремля привел итоги нидерландского референдума по ратификации Соглашения об ассоциации, референдума Brexit.

«Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», — подчеркнул президент Украины.

Волнения Порошенко, как уверены политологи, обусловлены его крайне низким рейтингом внутри страны, поэтому политик уже заранее ищет оправдания возможной неудачи на выборах. Как отмечается, большинство украинцев хотят видеть президентом страны политика ЮлиюТимошенко.