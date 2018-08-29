Суд в Нидерландах арестовал акции «Газпрома» в операторе «Голубого потока»

Суд в Амстердаме наложил арест на акции оператора морского участка газопровода "Голубой поток" — Blue Stream Pipeline Company, принадлежащие "Газпрому". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет российской газовой компании по МСФО за первое полугодие 2018 года.

Кроме того, арестован долг компании перед "Газпромом" в рамках взыскания 2,56 миллиарда долларов по спору с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

Такое решение вынесли 30 мая. Об арестах других активов в отчете не сообщается.

Blue Stream Pipeline Company B. V. — совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni, созданное на паритетных началах для реализации проекта строительства газопровода "Голубой поток" из России в Турцию. Blue Stream Pipeline Company владеет морским участком газопровода и компрессорной станцией "Береговая". Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода является "Газпром".

В Нидерландах также находятся пять подконтрольных "Газпрому" предприятий, в том числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует проект "Турецкий поток", и компания Gazprom Holding Cooperatie U.A., через которую "Газпром" владеет компаниями Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.