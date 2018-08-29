Путин озвучил свое видение пенсионной реформы и пообещал смягчить удар

Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам объявил о смягчении пенсионной реформы. Так, возраст выхода на пенсию женщин будет в новой версии составлять 60 лет вместо, заявленных ранее 63 лет.

«Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 60 лет, вместо правительственных 63, для мужчин — 65 лет», — заявил президент.

Владимир Путин напомнил, что Россия продолжает бороться с последствиями демографической ямы 90-ых и все изменения направленны исключительно на повышение доходов пенсионеров России.

«Что касается нынешней, действующей власти, самое лёгкое, самое простое для неё сегодня – вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы, как минимум, ближайшие 7–10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки», - сказал президент.

Однако, как подчеркнул Путин, любое оттягивание по решению проблемы приведет к снижению доходов, поскольку «наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств». После этого наступит момент, когда граждане России могут столкнуться с невыплатой пенсий, как это было в 90-ые годы.

Президент признал, что в документе есть позиции, с которыми предстоит детально поработать. Так, по мнению главы государства, необходимо более тщательно проработать право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», - сказал Путин.

Президент заверил, что пенсионный возраст, как и было заявлено будет повышаться постепенно, а граждане, которые должны были выйти на пенсию по старым законам, смогут оформить пенсию на шесть месяцев раньше.

«Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», - пояснил президент.

Путин пообещал также, что государство предусмотрит дополнительные гарантии россиянам предпенсионного возраста, чтобы оградить их от безработицы.

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста», - сказал Путин в ходе обращения. При этом президент считает, что предпенсионный период следует считать за пять лет до выхода на пенсию.

Президент сообщил также, что при принятии документа будут учитываться разные условия жизни и труда в различных регионах и областях страны.

Так льготы будут сохранены жителям Севера, а неработающим пенсионерам из сельской местности со стажем не менее 30 лет работы на селе будут предусмотрены 25-процентные надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии.

Помимо этого президент пообещал сохранить право на досрочный выход на пенсию для тех, чей трудовой стаж начался рано.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», - пояснил президент.

Также Путин считает целесообразным сохранить все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю для женщин по достижению 55 лет, мужчин 60 лет, то есть по старым возрастным показателям выхода на пенсию. Льготы, действующие на момент 31 декабря 2018 года, будут доступны на весь переходный период пенсионной реформы.

В заключении президент попросил граждан России с пониманием отнестись к столь «сложному решению, которое предстоит принять правительству» в сфере пенсионного законодательства.