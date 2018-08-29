Повышение тарифов на европейские автомобили будет сильнейшим ударом по всей европейской экономике, но больше всех, конечно, пострадает Германия, общепризнанный лидер автопрома Старого Света.

Германия не только производит больше всех автомобилей в Европе. Она еще и главный их экспортер в Америку. Не удивительно, что в Берлине с таким страхом ждут повышения тарифов на европейские машины. Однако сильно пострадает от них не только первая экономика континента, но из-за глубоких экономических связей между европейскими странами весь Старый Свет.

Торговые споры между США и ЕС начали ослабевать с конца июля, когда Вашингтон и Брюссель попытались договориться о способах отмены запланированного Белым домом повышения тарифов на европейские автомобили. С одной стороны, европейцам, кажется, удалось уговорить Вашингтон не повышать автотарифы, по крайней мере, в ближайшем будущем, но с другой, эта угроза отложена, но не отменена и будет висеть над ними, как Дамоклов меч.

Автопром играет важнейшую роль в производственном секторе европейской экономики. По данным Ассоциации европейских автопроизводителей, автопром дает ок. 7% ВВП Евросоюза и обеспечивает работой 12,6 млн человек или 5,7% всего работоспособного населения Союза. К этому следует добавить и то, что немецкие Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, французские Renault и Peugeot, итальянский Fiat давно стали визитными карточками этих стран, а руководители этих компаний играют большую роль в политической жизни своих государств.

США – крупнейший рынок для европейских автомобилей. На него в прошлом году пришлось 29% всего европейского экспорта авто. В 2017 г. объем экспорта европейского автопрома в США составил 38 млрд долларов, а импорт американских машин – лишь 6 млрд.

На Германию приходится почти треть всех произведенных в Европе автомобилей и 55% европейского автоэкспорта, но большие автопромы и у Франции, Великобритании, Чехии, Италии и Словакии.

От повышения тарифов на европейские автомобили больше всего пострадает, конечно, Германия. Однако очень развитые цепи поставок деталей и узлов в самом Евросоюзе ставят под удар и другие европейские страны, хотя, конечно, и не в такой степени, как ФРГ.

Очень большое отличие европейского автопрома от других заключается в разветвленной и сложной сети поставок в Старом Свете, что объясняется отсутствием тарифов внутри ЕС. Например, в Японии и Бразилии производство автомобилей на 90 и 80% соответственно заключено внутри страны-производителя. В ФРГ же, Франции или Великобритании эта цифра составляет немногим более 60, а в Испании – даже ниже 50%. Это приведет к тому, что американские тарифы прямо ударят по экспортерам и косвенно – по поставщикам.

Больше всего деталей и узлов немецкие автопроизводители получают из Центральной и Восточной Европы: Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Французские, испанские и итальянские автопроизводители в основном зависят от западно- и южноевропейских поставщиков. Это значит, что неизбежное в случае повышения тарифов сокращение экспорта немецких автомобилей в Америку больно ударит и по компаниям в Центральной и Восточной Европе. Причем, они пострадают значительно больше автопоставщиков из Южной Европы.

Кстати, у немецкого автопрома есть поставщики и за границами ЕС. Так что от действий Трампа могут пострадать и турецкие и, скажем, тунисские компании.

Ущерб от повышения тарифов отличается не только по странам, но и по компаниям. Ряд автопроизводителей (Mercedes-Benz и BMW) собирают машины на заводах в Америке, но для большинства (Audi, Jaguar Land Rover и Porsche) все продажи автомобилей за океан являются экспортом.

В любопытном положении окажется в этом вопросе после брексита Великобритания, которая по экспорту машин в США уступает только Германии. Вашингтон скорее всего исключит Британию из черного списка, потому что формально она не будет состоять в Евросоюзе. Это поставит британских автопроизводителей в более выгодное положение по сравнению с конкурентами с материка.

Выход для европейских автопроизводителей и, в первую очередь, для немецкого автопрома может быть только один – еще больше диверсифицировать экспортные потоки, например, за счет расширения доли того же Китая и Индии с их громадным рынком. Достаточно сказать, что население этих стран в пять превышает население Европы и в восемь – США!

В Брюсселе это понимают. Еврокомиссия идет по пути диверсификации, о чем свидетельствует недавнее подписание торговых соглашений с двумя крупнейшими автопроизводителями – Японией и Южной Кореей, в т.ч. и по автомобилям. Брюссель также сейчас энергично уговаривает понизить тарифы на автомобили Южную Америку и Австралию.

Не отстают в этом отношении и сами автопроизводители. Так, экспорт европейских машин в Китай в 2016-17 гг. вырос почти на 10, а в Японию – 11%.

Поскольку европейские страны пострадают от повышения американских тарифов на авто по-разному (Франция и Испания, к примеру, поставляют в США намного меньше машин, чем ФРГ), Берлин больше других стремится договориться с Вашингтоном и готов идти на уступки, чтобы избежать повышения тарифов. Это неизбежно приводит к трениям и внутри самого ЕС. Президент Трамп, например, требует от Брюсселя открыть европейский сельскохозяйственный рынок для американских продуктов в обмен на отказ от повышения тарифов на автомобили. Берлин готов в этом вопросе идти на определенные уступки, а та же Франция и другие страны с наиболее развитым и дотационным сельхозсектором категорически против уступок и требуют защищать европейских фермеров от американских конкурентов.