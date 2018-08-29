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Москва, 29.08.2018

Трамп держит ключ к европейской экономике

«Expert Online» 2018
  • Трамп держит ключ к европейской экономике
Alamy/TASS

Повышение тарифов на европейские автомобили будет сильнейшим ударом по всей европейской экономике, но больше всех, конечно, пострадает Германия, общепризнанный лидер автопрома Старого Света.

Германия не только производит больше всех автомобилей в Европе. Она еще и главный их экспортер в Америку. Не удивительно, что в Берлине с таким страхом ждут повышения тарифов на европейские машины. Однако сильно пострадает от них не только первая экономика континента, но из-за глубоких экономических связей между европейскими странами весь Старый Свет.

Торговые споры между США и ЕС начали ослабевать с конца июля, когда Вашингтон и Брюссель попытались договориться о способах отмены запланированного Белым домом повышения тарифов на европейские автомобили. С одной стороны, европейцам, кажется, удалось уговорить Вашингтон не повышать автотарифы, по крайней мере, в ближайшем будущем, но с другой, эта угроза отложена, но не отменена и будет висеть над ними, как Дамоклов меч.

Автопром играет важнейшую роль в производственном секторе европейской экономики. По данным Ассоциации европейских автопроизводителей, автопром дает ок. 7% ВВП Евросоюза и обеспечивает работой 12,6 млн человек или 5,7% всего работоспособного населения Союза. К этому следует добавить и то, что немецкие Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, французские Renault и Peugeot, итальянский Fiat давно стали визитными карточками этих стран, а руководители этих компаний играют большую роль в политической жизни своих государств. 

США – крупнейший рынок для европейских автомобилей. На него в прошлом году пришлось 29% всего европейского экспорта авто. В 2017 г. объем экспорта европейского автопрома в США составил 38 млрд долларов, а импорт американских машин – лишь 6 млрд. 

На Германию приходится почти треть всех произведенных в Европе автомобилей и 55% европейского автоэкспорта, но большие автопромы и у Франции, Великобритании, Чехии, Италии и Словакии.

От повышения тарифов на европейские автомобили больше всего пострадает, конечно, Германия. Однако очень развитые цепи поставок деталей и узлов в самом Евросоюзе ставят под удар и другие европейские страны, хотя, конечно, и не в такой степени, как ФРГ.

Очень большое отличие европейского автопрома от других заключается в разветвленной и сложной сети поставок в Старом Свете, что объясняется отсутствием тарифов внутри ЕС. Например, в Японии и Бразилии производство автомобилей на 90 и 80% соответственно заключено внутри страны-производителя. В ФРГ же, Франции или Великобритании эта цифра составляет немногим более 60, а в Испании – даже ниже 50%. Это приведет к тому, что американские тарифы прямо ударят по экспортерам и косвенно – по поставщикам.

Больше всего деталей и узлов немецкие автопроизводители получают из Центральной и Восточной Европы: Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Французские, испанские и итальянские автопроизводители в основном зависят от западно- и южноевропейских поставщиков. Это значит, что неизбежное в случае повышения тарифов сокращение экспорта немецких автомобилей в Америку больно ударит и по компаниям в Центральной и Восточной Европе. Причем, они пострадают значительно больше автопоставщиков из Южной Европы.

Кстати, у немецкого автопрома есть поставщики и за границами ЕС. Так что от действий Трампа могут пострадать и турецкие и, скажем, тунисские компании.

Ущерб от повышения тарифов отличается не только по странам, но и по компаниям. Ряд автопроизводителей (Mercedes-Benz и BMW) собирают машины на заводах в Америке, но для большинства (Audi, Jaguar Land Rover и Porsche) все продажи автомобилей за океан являются экспортом.

В любопытном положении окажется в этом вопросе после брексита Великобритания, которая по экспорту машин в США уступает только Германии. Вашингтон скорее всего исключит Британию из черного списка, потому что формально она не будет состоять в Евросоюзе. Это поставит британских автопроизводителей в более выгодное положение по сравнению с конкурентами с материка.

Выход для европейских автопроизводителей и, в первую очередь, для немецкого автопрома может быть только один – еще больше диверсифицировать экспортные потоки, например, за счет расширения доли того же Китая и Индии с их громадным рынком. Достаточно сказать, что население этих стран в пять превышает население Европы и в восемь – США!

В Брюсселе это понимают. Еврокомиссия идет по пути диверсификации, о чем свидетельствует недавнее подписание торговых соглашений с двумя крупнейшими автопроизводителями – Японией и Южной Кореей, в т.ч. и по автомобилям. Брюссель также сейчас энергично уговаривает понизить тарифы на автомобили Южную Америку и Австралию.

Не отстают в этом отношении и сами автопроизводители. Так, экспорт европейских машин в Китай в 2016-17 гг. вырос почти на 10, а в Японию – 11%. 

Поскольку европейские страны пострадают от повышения американских тарифов на авто по-разному (Франция и Испания, к примеру, поставляют в США намного меньше машин, чем ФРГ), Берлин больше других стремится договориться с Вашингтоном и готов идти на уступки, чтобы избежать повышения тарифов. Это неизбежно приводит к трениям и внутри самого ЕС. Президент Трамп, например, требует от Брюсселя открыть европейский сельскохозяйственный рынок для американских продуктов в обмен на отказ от повышения тарифов на автомобили. Берлин готов в этом вопросе идти на определенные уступки, а та же Франция и другие страны с наиболее развитым и дотационным сельхозсектором категорически против уступок и требуют защищать европейских фермеров от американских конкурентов.

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