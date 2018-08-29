Цифры разошлись с прогнозом: подсчитаны запасы нефти в США

Запасы нефти в США выросли на 38 тыс. баррелей, как подсчитал американский институт нефти (API). Как считают специалисты, запасы небольшие, но их оказалось достаточно для минимального снижения цен на нефть и сдерживания дальнейшего роста.

Участники рынка прогнозировали падение запасов на 1.5 млн. баррелей и не угадали с ожиданиями, передает fortrader.org. При этом аналитики не ошиблись с ростом запасов бензина и дистиллятов.

Запасы бензина выросли на 21 тыс. баррелей против прогнозируемого нулевого роста, запасы дистиллятов выросли на 0.982 млн. баррелей против прогноза в +1.5 млн. баррелей.

Отмечается, что сегодня в 17 30 по московскому времени появится официальный отчет по запасам нефти в США, который представит, как обычно, Минэнерго страны. Документ, по оценкам участников рынка, имеет самое высокое влияние на цены на нефть.