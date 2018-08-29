В Германии опять возведут Берлинскую стену

Точная копия Берлинской стены, разделявшая ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год, появится в центре столицы Германии. Арт-объект будет возводится группой художников с середины октября и продлится четыре недели, сообщает AP.

Вход в зону арт-объекта будет платным - €15, организаторы рассчитывают на 1,5–3 тыс. посетителей в день. При осмотре объекта посетителям будет предложено сдать свои смартфоны и гаджеты в обмен на телефоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами. С помощью устройства можно будет посмотреть документальный фильм, а также в виртуальном режиме посетить выставки и концерты.

По словам авторов арт-проекта, они преследуют цель предложить посетителям совершить путешествие в другую страну и понять, что значит терять чувство свободы.