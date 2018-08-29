Владимир Путин: «Пенсионная реформа поможет обеспечить рост доходов пенсионеров»

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства. Российский лидер огласил свою позицию по вопросу предлагаемых изменений. Реформа, напомним, в первую очередь связана с повышением пенсионного возраста в России.

Российский лидер считает, что изменения в пенсионном законодательстве, назревающие не один год, помогут не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Это главная задача реформы, по его мнению.

«Главная задача документа обеспечить устойчивость пенсионной системы на долгие годы вперед, а также рост пенсий», - сказал глава государства.

Великая Отечественная война, а также развал 90-ых годов прямым образом повлияли на демографическую ситуацию в стране и привели к катастрофическому снижению числа работающих граждан. В результате, содержание пенсионеров стало для государства непосильной задачей, что повлекло за собой назначений пенсий, на которые невозможно вести нормальный образ жизни.

Напомним, летом этого года правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении выхода возраста на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно, с поэтапными изменениями, начиная с 2019 года. Госдума одобрила документ в первом чтении.

В правительстве объяснили повышение пенсионного возраста необходимостью замены устаревших норм, которые устанавливались, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73-74 лет.