Все сэкономленные деньги пойдут на увеличение пенсий

«Все деньги, сэкономленные за счет увеличения пенсионного возраста, пойдут на увеличение пенсий, - сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя, предложенные президентом изменения хода пенсионной реформы.

Всего за весь срок пенсионной реформы с 2019 по 2028 год будет сэкономлено 7,8 трлн рублей. Из них в первые шесть лет – с 2019 по 2024 год – экономия составит 2.9 трлн рублей. При этом общая сумма увеличения пенсий должна составить 3,3 трлн, и дефицит в 350 млрд добавят из бюджета.

Таким образом, один из важнейших вопросов – сохранится ли трансфер из бюджета в пенсионный фонд в том же объеме или он часть экономии от повышения возраста пойдет на сокращение трансфера – решен. Трансфер сохранится. Он будет уменьшаться только за счет экономического роста и , соответственно, роста зарплатного фонда не позволит его уменьшать. А все, что съэкономится за счет собственно пенсионный реформы, уйдет пенсионерам. Более того, обязательство об увеличение пенсий на 1 тысячу рублей каждый год (12 тысяч рублей за год) в течение ближайших шести лет будет закреплено законодательно.

Что касается самого трансфера, то правительство рассчитывает, что он обнулится примерно к 2030-31 году.

Самым «дорогостоящим» для бюджета из предложений президента естественно стало снижения пенсионного возраста для женщин. Правительство оценивает эту дельту в 3,6 трлн рублей за десять лет. Остальные предложения в сумме дают увеличение расходов на 250-300 млрд рублей за шесть лет. Например, расходы на пенсионные льготы для многодетных женщин по оценке правительства «стоят» 29 млрд рублей. Программы повышения квалификации - 30 млрд рублей. «пенсионные льготы» для безработных почти пенсионеров – 32 млрд рублей.

Президент также предложил несколько снизить скорость повышения пенсионного для людей, которым осталось для выхода на пенсию всего два года. Так мужчины 1959 года рождения смогут стать пенсионерами в 60 с половиной лет, а не в 61, как предлагалось ранее. А мужчины 1960 года рождения смогут стать пенсионерами в 61 с половиной года, а не в 62 года. Аналогично, женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 55 с половиной лет, а 1965 года рождения в 56 с половиной лет.