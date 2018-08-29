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Москва, 29.08.2018

США подали иск в ВТО против России

«Expert Online» 2018

Вашингтон направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией, сообщает РИА Новости.

Претензии Вашингтона касаются пошлин, которые Москва ввела на импорт ряда американских товаров. Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации. 

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

В Минэкономразвития, комментируя иск, отметили, что США неверно интерпретируют меры, принятые Россией.  В ведомстве подчеркнули, что Москва действует в рамках норм ВТО.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряда американских товаров. Эта мера стала ответом на введенные США сборы на сталь и алюминий.

Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25% до 40%.

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