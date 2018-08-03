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Москва, 03.08.2018

Австралийские учёные изобрели вакцину, способную бороться с раком

«Expert Online» 2018

Австралийские учёные совершили настоящий прорыв в области лечения смертельных раковых опухолей.

Сотрудники научного института, расположенного в Мельбурне, создали препарат, способный остановить рост злокачественной опухоли, передаёт MedicalXpress.

По данным специализированного научно-практического журнала, этот препарат не причиняет особого вреда здоровым клеткам организма и не имеет пагубных побочных эффектов.

Исследователи убеждены, что новая вакцина отлично подойдёт, чтобы избежать рецидивы после первичного лечения раковой опухоли. Основное свойство новой вакцины заключается в подавлении активности белков KAT6A и KAT6B, действия которых усиливается в опухолевых клетках.

При этом учёные убеждены, что если это предотвратить, то у болезнетворных клеток прерывается цикл и прекращается деление.

Уникальность этого препарата заключается в том, что он не задевает здоровые ткани. А это значительно отличает его от аналогов, делает лечение рака гораздо безопаснее, а также может стать отличной альтернативой химиотерапии.

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