Достоинства и перспективы видеорекламы в интернете

Онлайн-видеореклама является сравнительно новым способом маркетинговой коммуникации, который на протяжении нескольких последних лет развивался крайне активно и в настоящее время с успехом конкурирует с телевизионными рекламными роликами.

На мировом медиарынке развитие интернет-видеорекламы связано с резким ростом популярности сервиса YouTube, который стал прекрасной площадкой для рекламных видеоэкспериментов и послужил в качестве образца для множества аналогичных видеохостингов. На сегодняшний день во всем мире действуют тысячи любительских и профессиональных видеохостингов, преобразивших глобальную сеть и подаривших пользователям возможность просматривать со своих стационарных и мобильных электронных устройств любые видеоролики в любой момент. Благодаря этому производство видеорекламы https://videooperator-pro.ru/videoreklama-dlya-sajta вышло на принципиально новый уровень.

Самый привычный для пользователей формат видеорекламы в интернете – ролик, запускающийся в видеоплеере после того, как будет нажата кнопки «Play». Обычно владельцы вебсайтов демонстрируют не более одного рекламного видеоролика, чтобы не вызывать у пользователя раздражения навязчивой рекламой. Больше того, в настоящее время пользователям, как правило, предоставляется право отключить показ рекламы спустя несколько секунд после начала ее демонстрации путем нажатия кнопки «Пропустить рекламу». Если пользователь поступает таким образом, то рекламодатель ничего не теряет, поскольку он платит видеохостингу только за демонстрацию полного ролика.

Чтобы максимизировать число посетителей вебсайта, просмотревших видеорекламу подностью, поручать создание рекламных видеороликов следует только профессионалам. Этот процесс включает в себя три важнейших стадии: