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Москва, 04.08.2018

Достоинства и перспективы видеорекламы в интернете

«Expert Online» 2018

Онлайн-видеореклама является сравнительно новым способом маркетинговой коммуникации, который на протяжении нескольких последних лет развивался крайне активно и в настоящее время с успехом конкурирует с телевизионными рекламными роликами.

На мировом медиарынке развитие интернет-видеорекламы связано с резким ростом популярности сервиса YouTube, который стал прекрасной площадкой для рекламных видеоэкспериментов и послужил в качестве образца для множества аналогичных видеохостингов. На сегодняшний день во всем мире действуют тысячи любительских и профессиональных видеохостингов, преобразивших глобальную сеть и подаривших пользователям возможность просматривать со своих стационарных и мобильных электронных устройств любые видеоролики в любой момент. Благодаря этому производство видеорекламы https://videooperator-pro.ru/videoreklama-dlya-sajta вышло на принципиально новый уровень.

Самый привычный для пользователей формат видеорекламы в интернете – ролик, запускающийся в видеоплеере после того, как будет нажата кнопки «Play». Обычно владельцы вебсайтов демонстрируют не более одного рекламного видеоролика, чтобы не вызывать у пользователя раздражения навязчивой рекламой. Больше того, в настоящее время пользователям, как правило, предоставляется право отключить показ рекламы спустя несколько секунд после начала ее демонстрации путем нажатия кнопки «Пропустить рекламу». Если пользователь поступает таким образом, то рекламодатель ничего не теряет, поскольку он платит видеохостингу только за демонстрацию полного ролика.

Чтобы максимизировать число посетителей вебсайта, просмотревших видеорекламу подностью, поручать создание рекламных видеороликов следует только профессионалам. Этот процесс включает в себя три важнейших стадии:

  • Формулировка идеи видеорекламы, создание сценария на ее основе. От удачной реализации этой стадии зависит конечный итог маркетинговой кампании. Оригинальный сюжет позволяет достичь желаемого результата за короткое время при минимальных расходах.
  • Подготовка к съемке. Это весьма продолжительная и трудоемкая стадия, состоящая из поиска места для съемок, выбора времени, подбора актеров, подготовки всего необходимого оборудования и обеспечения максимально благоприятных условий для создания увлекательного видеоролика.
  • Непосредственно сам съемочный процесс. Успешность этой стадии полностью зависит от качества двух предшествующих стадий. Если была предложена удачная идея, подготовлена вся требуемая техника, подобраны талантливые актеры, ясно представляющие свои задачи, то процесс съемок доставляет удовольствие всем его участникам и приводит к созданию видеоролика, заслуживающего называться шедевром.
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