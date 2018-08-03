Мутко получил новое назначение

Виталий Мутко – заместитель председателя российского правительства по вопросам строительства и регионального развития – возглавил комиссию по казачеству.

Соответствующий документ, подписанный председателем Кабмина РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Мутко в комиссию также вошли первый заместитель спикер Госдумы по СНГ Константин Затулин, а также руководитель департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Согласно документу, бывший глава комиссии Игорь Баринов продолжит работу в ней, однако станет заместителем Мутко.

Наша справка

Виталий Леонтьевич Мутко – заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года.

Ранее возглавлял Российский футбольный союз (2005-2017), был министр спорта РФ (21 мая 2012—19 октября 2016). С 2008 по 2012 гг. – министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ. Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (2003—2008 гг.).