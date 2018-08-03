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Москва, 03.08.2018

Немецкие СМИ потеряли Ангелу Меркель

«Expert Online» 2018

Йоахим Зауэр – супруг канцлера Германии Ангелы Меркель – отправился на отдых в альпийский горнолыжный курорт в Италии без своей жены.

Эта новость привела в изумление жителей ФРГ, которые теперь задаются вопросом, где же Меркель, пишет газета The Times.

В свою материале издание публикует фотографии, на которых муж Меркель Йоахим Зауэр появляется без неё. При этом подчёркивается, что действующий канцлер ранее всегда проводила летний отдых с супругом. Однако на этот раз он заселился в обычном четырехзвёздочном отеле на итальянском горнолыжном курорте Зольден со своим сыном от первого брака.

Издание отмечает, что в настоящее время каких-либо важных событий в графике Меркель нет вплоть до 20 августа. Именно поэтому причина, по которой супружеская пара отдыхает раздельно, вызвала панику в немецком обществе.

Исчезновение канцлера из поля зрения вызвала различные спекуляции в местных СМИ. В частности, издание Bild называет возможной причиной исчезновения Меркель супружеский кризиса, однако не исключает, что Меркель сейчас занята некой «секретной миссией».

«Помогите! Где наш канцлер?», — вопрошает таблоида Express. В свою очередь газета Augsburger Allgemeine предположила, что Меркель может быть занята приготовлением своего любимого блюда — картофельного супа.

Ещё одна причина исчезновения Меркель, которая фигурирует в немецких СМИ заключается в том, что она может находиться рядом с матерью Герлиндой Каснер, у которой, по некоторым данным, появились серьёзные проблемы со здоровьем.

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