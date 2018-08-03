Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 04.08.2018

Нюансы выбора курсов парикмахеров

«Expert Online» 2018

К выбору курсов парикмахерского искусства следует подходить со всей серьезностью. Для этого необходимо руководствоваться рядом важнейших критериев, перечисленных ниже.

Первым делом надо определиться с целью своего обучения на курсах парикмахеров. Хотя уровень парикмахерского мастерства должен быть высоким в любом случае, нужно убедиться в том, что выбранные курсы в максимальной степени соответствуют поставленной цели. Многие из них после завершения обучения выдают сертификаты или дипломы либо предлагают трудоустройство – это может оказаться очень полезным.

Стоимость обучения. Чересчур низкая стоимость курсов должна вызывать подозрения. Вполне вероятно, что она объясняется использованием устаревшей техники, низкокачественных материалов или отсутствием практики, вместо чего даются только теоретические знания.

Качество оборудования. Необходимо удостовериться в том, что в студии, где будет проходить обучение, имеются высококачественные инструменты и косметические средства. При этом следует уточнить, включена ли стоимость материалов в стоимость курсов, или же их придется оплачивать отдельно. От качества и количества расходных материалов непосредственно зависит успешность обучения парикмахерскому мастерству. Помещение студии должно быть просторным и хорошо вентилируемым, поскольку используемые парикмахерами краски и лаки являются вредными для человеческого организма материалами.

Соотношение теории и практики. Хотя теоретические знания при обучении парикмахерскому мастерству необходимы, все же главную роль в достижении успеха играет практика. Лучше всего выбрать курсы, где предоставляется возможность попрактиковаться на живых людях.

Численность группы обучающихся. Даже если помещение студии имеет очень большую площадь, преподаватель не может одновременно уделять внимание слишком большому числу человек, поэтому качество обучения тем ниже, чем больше человек в группе. Нужно искать такие курсы парикмахеров, где одновременно обучается не более семи человек.

Отзывы о выбранных парикмахерских курсах. Они позволяют заранее узнать о многих неприятных сюрпризах, поджидающих обучающихся. Сырое помещение, сломанное оборудование, плохое освещения – обо всем этом можно узнать лишь от людей, ранее уже воспользовавшихся услугами определенной студии.

Личные качества учителя парикмахерских курсов. Для того чтобы их выяснить, можно воспользоваться интернетом. Об уровне профессионализма учителя можно судить по галерее его работ, размещенных на вебсайте студии, и по наградам за созданные им образы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
      Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
    3. Решение проблемы «Северного потока – 2» найдено
      Оператором Nord Stream - 2 AG разработан маршрут газопровода «Северный поток – 2» в обход Дании без удорожания проекта, заявили в австрийской нефтегазовой компании OMV