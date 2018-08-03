Нюансы выбора курсов парикмахеров

К выбору курсов парикмахерского искусства следует подходить со всей серьезностью. Для этого необходимо руководствоваться рядом важнейших критериев, перечисленных ниже.

Первым делом надо определиться с целью своего обучения на курсах парикмахеров. Хотя уровень парикмахерского мастерства должен быть высоким в любом случае, нужно убедиться в том, что выбранные курсы в максимальной степени соответствуют поставленной цели. Многие из них после завершения обучения выдают сертификаты или дипломы либо предлагают трудоустройство – это может оказаться очень полезным.

Стоимость обучения. Чересчур низкая стоимость курсов должна вызывать подозрения. Вполне вероятно, что она объясняется использованием устаревшей техники, низкокачественных материалов или отсутствием практики, вместо чего даются только теоретические знания.

Качество оборудования. Необходимо удостовериться в том, что в студии, где будет проходить обучение, имеются высококачественные инструменты и косметические средства. При этом следует уточнить, включена ли стоимость материалов в стоимость курсов, или же их придется оплачивать отдельно. От качества и количества расходных материалов непосредственно зависит успешность обучения парикмахерскому мастерству. Помещение студии должно быть просторным и хорошо вентилируемым, поскольку используемые парикмахерами краски и лаки являются вредными для человеческого организма материалами.

Соотношение теории и практики. Хотя теоретические знания при обучении парикмахерскому мастерству необходимы, все же главную роль в достижении успеха играет практика. Лучше всего выбрать курсы, где предоставляется возможность попрактиковаться на живых людях.

Численность группы обучающихся. Даже если помещение студии имеет очень большую площадь, преподаватель не может одновременно уделять внимание слишком большому числу человек, поэтому качество обучения тем ниже, чем больше человек в группе. Нужно искать такие курсы парикмахеров, где одновременно обучается не более семи человек.

Отзывы о выбранных парикмахерских курсах. Они позволяют заранее узнать о многих неприятных сюрпризах, поджидающих обучающихся. Сырое помещение, сломанное оборудование, плохое освещения – обо всем этом можно узнать лишь от людей, ранее уже воспользовавшихся услугами определенной студии.

Личные качества учителя парикмахерских курсов. Для того чтобы их выяснить, можно воспользоваться интернетом. Об уровне профессионализма учителя можно судить по галерее его работ, размещенных на вебсайте студии, и по наградам за созданные им образы.