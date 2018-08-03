Основные правила успешного SEO-копирайтинга

Основная особенность копирайтинга состоит в создании уникального контента, однако в настоящее время существует высокий спрос и на SEO-оптимизацию текстов, размещаемых на различных интернет-ресурсах.

Попросту говоря, текст, опубликованный на вебсайте, должен быть не только интересным и читабельным, но и распознаваться ведущими поисковиками системами. Для этого по всему тексту следует равномерно распределить ключевые слова, причем их число не должно быть чересчур большим, иначе поисковик воспримет их как переспам. И наоборот, если количество ключевых слов будет недостаточным, то поисковик даст ссылку на страницу с данным текстом на последних позициях общего списка. По этой причине нужно добавлять оптимальное число ключевых слов.

Другое важнейшее требование, предъявляемое к статьям, которые используются в SEO-копирайтинге https://c-tm.kz/blog/10-chtoby-vazhno-uchityvat-pri-napisanii-seo-stati-pri-sozdanii-sajta-v-almaty, состоит в интересном содержании. Хотя ключевые слова абсолютно необходимы, если переусердствовать с их размещением в тексте, то они будут раздражать читателя. Так что важно добиться того, чтобы ключи не были разбросаны случайно, а привлекали внимание читателя к наиболее важным моментам.

Самое важное при написании SEO-текстов –заставить читателей задуматься и подтолкнуть их к нужным выводам. Если описать любой товар, предлагаемый в онлайн-магазине, простыми словами, то он вряд ли вызовет значительный интерес у потенциального покупателя. Чтобы у посетителя интернет-ресурса возникло желание приобрести определенный товар, нужно подробно описать его преимущества, увлечь читателя акциями и скидками, а также внушить потенциальному покупателю, что приобретение этого товара позволит ему повысить свой социальный статус. Такая мотивация и аргументы способны ненавязчиво побудить посетителя вебсайта к приобретению этого товара.

Отличие SEO-копирайтинга от простого копирайтинга состоит в том, что он не только развлекает читателей и привлекает их внимание к той или иной проблеме или новости, но и доносит до них важные сведения, побуждает думать и выполнять определенные действия.

SEO-тексты пишутся в соответствии с определенными принципами, предложения в них должны быть несложными и понятными любому читателю, а распределение ключей должно быть равномерным. Такие тексты должны содержать в себе максимум полезных сведений и минимум «воды». Их основное предназначение состоит в повышении рейтинга вебсайта, на котором они публикуются, в результатах поисковой выдачи.