Такие предметы освещения, как точечные светильники благодаря своей практичности и элегантности сумели стать прекрасной альтернативой люстрам. Они позволяют не только создать комфортную обстановку в комнате, но и являются оригинальным предметом интерьера.

Однако чтобы осветительные приборы гармонировали с общим дизайном помещения, при их подборе следует учитывать некоторые нюансы.

Особенности выбора точечных светильников для подвесного потолка

Осветительные приборы, предназначенные для потолка из гипсокартона, могут быть выполнены абсолютно из любого материала. Единственный момент, которому стоит уделить внимание – соразмерность закрытой части светильника и запотолочного пространства.

По способу установки Светильники Lightstar бывают двух видов – встраиваемые и накладные. Первые монтируются непосредственно в подвесной потолок, при этом снаружи остается только декоративная часть. Накладные прикручиваются саморезами к твердой поверхности, а под гипсокартон прячутся лишь провода.

Кроме того существует разделение точечных светильников по типу конструкции на поворотные и неповоротные. Как можно понять из названия, в поворотных угол освещения регулируемый, в неповоротных свет направлен только вниз.

Что касается самих ламп, то для осветительных приборов точечного типа подходят зеркальные лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные и галогенные лампы. Но оптимальным вариантом все же считаются светодиодные модели, так как они долговечны и абсолютно безопасны.

Какие светильники подходят для натяжного потолка?

Натяжные потолки в отличие от подвесных, подвержены нагреванию. Поэтому выбирая точечные светильники для них, необходимо придерживаться некоторых правил, которые также будут актуальны и для пластиковых потолков: