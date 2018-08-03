Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.08.2018

Раскрыт секрет Бермудского треугольника

«Expert Online» 2018

Британские ученые из Университета Саутгемптона утверждают, что частично раскрыли секрет Бермудского треугольника.

Об этом говорится в документальном фильме «Загадка Бермудского треугольника», который вышел на канале Channel 5, передаёт Daily Star.

Напомним, район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен тем, что там пропадают морские и воздушные суда, и поэтому он считается одним из самых загадочных мест на планете.

Согласно данным учёных, причиной исчезновения судов в этом районе являются гигантские одиночные волны, внезапно возникающие в океане, высотой 20-30 метров. Корпус корабля просто не выдерживает обрушивающегося на него давления воды и идёт ко дну.

Исследователи смоделировали так называемый треугольник дьявола и волны-убийцы на компьютере и направили к ним модель судна «Циклоп». Как и ожидалось, корабль не выдержал давления, развалился на две части и затонул за считанные минуты.

При этом, по мнению ученых, блуждающие волны могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолётов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника всё-таки пока рано.

В свою очередь российские океанологи заявили, что им уже давно известны найденные британскими учеными в Бермудском треугольнике «волны-убийцы». Их динамику ещё в 1966 году предсказал советский физик Владимир Захаров.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
      Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
    3. Трезвость, помноженная на популизм
      2,5 месяца прошло с тех пор, как в Армении произошел переворот и в стране сменилась власть. Новый премьер-министр Никол Пашинян делает все для того, чтобы эту власть удержать и легитимировать. Как среди армянского населения, так и среди внешних партнеров.