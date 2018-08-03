Раскрыт секрет Бермудского треугольника

Британские ученые из Университета Саутгемптона утверждают, что частично раскрыли секрет Бермудского треугольника.

Об этом говорится в документальном фильме «Загадка Бермудского треугольника», который вышел на канале Channel 5, передаёт Daily Star.

Напомним, район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен тем, что там пропадают морские и воздушные суда, и поэтому он считается одним из самых загадочных мест на планете.

Согласно данным учёных, причиной исчезновения судов в этом районе являются гигантские одиночные волны, внезапно возникающие в океане, высотой 20-30 метров. Корпус корабля просто не выдерживает обрушивающегося на него давления воды и идёт ко дну.

Исследователи смоделировали так называемый треугольник дьявола и волны-убийцы на компьютере и направили к ним модель судна «Циклоп». Как и ожидалось, корабль не выдержал давления, развалился на две части и затонул за считанные минуты.

При этом, по мнению ученых, блуждающие волны могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолётов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника всё-таки пока рано.

В свою очередь российские океанологи заявили, что им уже давно известны найденные британскими учеными в Бермудском треугольнике «волны-убийцы». Их динамику ещё в 1966 году предсказал советский физик Владимир Захаров.