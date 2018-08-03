Ремонт ASIC-майнеров: основные особенности

Потребность в ремонте ASIC-майнеров возникат не так часто, как, к примеру, в устранении неисправности видеопроцессоров. Это обусловлено тем, что асики начали выпускаться гораздо позже.

Неудивительно, что далеко не у всех специализированных фирм имеется в распоряжении полный набор средств для ремонта данных устройств. Кроме того, наблюдается дефицит специалистов, таких как https://x-spt.ru/, успевших накопить богатый опыт работы именно с такой техникой. К тому же на рынке постоянно появляются новые модели асиков, различающиеся технической начинкой и функционирующие с использованием собственных алгоритмов.

На первый взгляд представляется, что большинство майнеров не имеют принципиальных отличий друг от друга – это просто компактные устройства с алюминиевым корпусом в форме параллелепипеда, оснащенные вентиляторами. Однако если изучить их внимательнее, то окажется, что их техническая начинка имеет существенные различия, и им требуются разные комплектующие.

В связи со сложностью и дороговизной данного оборудования пытаться самостоятельно устранить возникшие неисправности не следует ни в коем случае. Ремонтом ASIC-майнеров занимаются специализированные фирмы, хотя их число не слишком велико. Они оказывают следующие услуги: