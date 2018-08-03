Ремонт ASIC-майнеров: основные особенности

Потребность в ремонте ASIC-майнеров возникат не так часто, как, к примеру, в устранении неисправности видеопроцессоров. Это обусловлено тем, что асики начали выпускаться гораздо позже.
Неудивительно, что далеко не у всех специализированных фирм имеется в распоряжении полный набор средств для ремонта данных устройств. Кроме того, наблюдается дефицит специалистов, таких как https://x-spt.ru/, успевших накопить богатый опыт работы именно с такой техникой. К тому же на рынке постоянно появляются новые модели асиков, различающиеся технической начинкой и функционирующие с использованием собственных алгоритмов.
На первый взгляд представляется, что большинство майнеров не имеют принципиальных отличий друг от друга – это просто компактные устройства с алюминиевым корпусом в форме параллелепипеда, оснащенные вентиляторами. Однако если изучить их внимательнее, то окажется, что их техническая начинка имеет существенные различия, и им требуются разные комплектующие.
В связи со сложностью и дороговизной данного оборудования пытаться самостоятельно устранить возникшие неисправности не следует ни в коем случае. Ремонтом ASIC-майнеров занимаются специализированные фирмы, хотя их число не слишком велико. Они оказывают следующие услуги:
- Быстрая диагностика. ASIC-майнеры предназначены для извлечения прибыли посредством выполнения сложных вычислений, поэтому потери времени ведут к убыткам. Чтобы минимизировать потери владельцев этих устройств, специалисты ремонтных мастерских должны провести диагностику максимально оперативно, точно установив источник проблем.
- В некоторых случаях оказывается достаточно заменить сгоревшую плату на новую, для этого в мастерской должен постоянно иметься набор необходимых комплектующих.
- Зачастую причиной поломки является выход из строя цепи питания, такую проблему ремонтные фирмы устраняют достаточно быстро.
- Достаточно распространенной неисправностью является неспособность платы обнаружить чипы. Это весьма серьезная проблема. Для возврата полной работоспособности в ряде случаев требуется несколько дней.
- Снижение хэшрейта служит признаком того, что микросхема подвергается риску выхода из строя. Точно предсказать степень сложности и продолжительность ремонта в таком случае невозможно, он может продлиться несколько дней.
- Некоторые сервисы, помимо ремонта ASIC-майнеров, предлагают произвести их обмен, так что владельцы сломавшегося устройства могут получить вместо него аналогичное устройство, бывшее в употреблении. Кроме того, некоторые мастерские приобретают морально устаревшие устройства за небольшие деньги.