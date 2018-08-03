Решение проблемы «Северного потока – 2» найдено

Разработан маршрут газопровода «Северный поток – 2» в обход Дании без удорожания проекта.

Nord Stream - 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2», разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта – стоимость его останется на уровне 9,5 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление Манфреда Ляйтнера, исполнительного члена совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV. По его словам, проект также не будет нуждаться в дополнительных разрешениях на прокладку.

Ранее финансовый директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран говорил журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. Он пояснял, что можно изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию, которая занимает не более 10% маршрута. Строительство газопровода может начаться уже этим летом, уточнял финдиректор Nord Stream - 2 AG, а вообще подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

Если проект «Северный поток-2» не получит одобрение от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах, маршрут может проходить в международных водах к северу от Дании, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Международные конвенции действительно не позволяют Дании отказать «Северному потоку-2» в строительстве газопровода в международных водах, соглашается она.

Общая протяженность маршрута «Серверный поток-2» составляет 1.2 тыс. км, тогда как протяженность участка в территориальных водах Дании – 139 км (11.5% от всего маршрута). При этом если Дания запретит прокладку труб в своих водах, длина газопровода увеличится всего на 10 км. Таким образом, это может привести к дополнительным затратам, но они не превысят 1% от общей стоимости проекта, оценивает аналитик.

Изучив предположительный маршрут обхода территориальных вод Дании, можно прийти к выводу, что по километражу предполагаемое строительство действительно не станет серьезно отличаться от изначального плана, указывает, в свою очередь, директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Камнем преткновения является датский остров Борнхольм, напоминает он, в границах территориальных вод которого проходит уже действующий Северный поток. По проекту вторая ветка потока должна огибать маршрут первой несколько правее, но именно поэтому она задевает зону, которая, согласно новому законодательству в Дании, она может закрыть для прокладки трубы (под предолгом угрозы национальной безопасности).

Соответственно, отмечает аналитик, именно по этой причине страна уже так долго и не выдает своего разрешения. Альтернативный маршрут огибает остров с другой стороны и заденет только исключительную экономическую зону страны – труба будет продолжена в пределах узкой полосы в границе со Шведской исключительной экономической зоной, которая не является противником проекта, далее по балтийской акватории новый маршрут уже в водах Германии будет сходится с первоначальным вариантом.

Что касается удорожания проекта, то, отмечает Дмитрий Жарский, руководство Nord Stream 2 делает особый акцент на том, что затраты не вырастут. С этим можно согласиться с трудом, считает аналитик, поскольку быстрая перепроектировка, новые расчёты и, возможно, приобретение дополнительных материалов, потребует в любом случае новых затрат. Однако в масштабе самого проекта все это не сможет оказать реального прибавления стоимости. Данные затраты могут быть списаны в итоге в других графах, предназначенных для неизбежных рисков проекта, которые были наверняка заложены, поэтому объективно Газпром действительно сможет утверждать, что уложился в прежнюю объявленную сумму.

Между тем, концерну уже сейчас необходимо быстро принимать поворотные решения – как же все-таки пройдет маршрут. Полагаем, что заявления о новом маршруте – это некий сигнал Дании, говорит аналитик, о том, что либо она уже на следующей неделе выдает свой вердикт, либо стройка вот-вот начнется, поскольку тянуть уже нельзя. Строительство морской части рассчитано на год и откладывание приведет к срыву сроков сдачи проекта к концу 2019 года.