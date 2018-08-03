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Москва, 03.08.2018

Тенденции моды: одежду в Европе будут делать из навоза

«Expert Online» 2018
  • Коровы попали в стартап
ТАСС Автор: Зубайр Байраков

Коровы попали в стартап

Голландский  стартап разработал способ извлечения целлюлозы из коровьего навоза, которую потом предполагается использовать для производства тканей и, соответственно, одежды, пишет британская газета The Guardian. Впрочем, этим использование экстракта из навоза не ограничивается:  предполагается, что он может стать сырьем для изготовления  биопластика  и других продуктов химических производств. Глава стартапа  Джалила Эссаиди полагает, что критически важно  искать новые способы использования  отходов человеческой деятельности, в то числе фермерских хозяйств: в Европе объемы производимого коровами навоза превысили возможности его использования в качестве удобрения. Власти Европы уже ограничили его вывоз на поля, поскольку излишки этого продукта лишь загрязняют источники чистой воды. Не видя другого выхода, фермеры, при всей законопослушности хитрые, как крестьяне во всем мире, вынуждены нарушать закон, зарывая навоз в землю тайком по ночам.

Проект Джалилы Эссаиди уже привлек 200 тыс долларов и получил награду известного производителя одежды  H&M. Правда, представители компании не ответили на вопрос журналистов, планируют ли они шить одежду из «навозных» тканей, пишет The Guardian.

Деятельность Джалилы Эссаиди — одна из многих, кто исходит в своей деятельности из того, что человечество неизбежно  в ближайшее время столкнется с исчерпанием первичных ресурсов планеты. Действительно, недавно стали известны расчеты экологов, из которых следовало:  в этом году 1 августа стало точкой, когда человечество стало жить «в долг»  перед Землей, то есть начало использовать ресурсы, которые не могут быть естественным образом восстановлены в течение года. В прошлом году эта точка наступила 13 августа.

Правда, в случае с навозом об исчерпании естественных ресурсов пока говорить не приходится. Но стартапу лишний экологический аргумент не помешает.

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