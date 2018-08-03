В Госдуме прокомментировали информацию о возможном введении новых санкций США

Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российской парламента – считает, что накануне предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов в конгресс США настроенные против нашей страны сенаторы будут не раз разыгрывать «российскую карту», чем и являются очередные санкции против РФ.

По его словам, вместо того чтобы искать пути для наметившегося диалога, ряд американских сенаторов придумывают повод для его срыва, передаёт РИА Новости.

При этом Железняк подчеркнул, что после переговоров президентов РФ и США в Хельсинки, русофобское американское лобби испытало шок и теперь пытается всеми возможными способами не допустить потепления отношений с нашей страной.

Кроме того, депутат отметил, что необходимо учитывать и то, что многие политики, бизнесмены и общественные деятели США понимают абсурдность санкций, открыто заявляют о необходимости диалога и восстановления отношений с Россией.

«Мы никому не навязываем свою дружбу и правила, но понимаем степень ответственности перед лицом серьёзных международных вызовов, которые эффективно решать можно только сообща, при полном уважении интересов друг друга», - резюмировал парламентарий.

Накануне вечером стало известно, что что группа американских сенаторов подготовила законопроект о введении новых санкций против нашей страны. В документе, в частности, предлагается ввести ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Законопроект также предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.