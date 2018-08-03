В Калуге неизвестные взорвали дверь отделения Пенсионного фонда

В Калуге неизвестные подорвали дверь Пенсионного фонда.

Инцидент произошёл в ночь на 3 августа на улице Болдина, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

По данным издания, взрывное устройство было начинено патронами от АК-47 и другими мелкокалиберными боеприпасами.

В результате взрыва повреждены фасад здания и дверь. На месте ЧП снято видео. На записи отчётливо видно, что дверь сильно искорежена, кроме того повреждения получил фасад здания.

Несмотря на происшествие, калужское отделение Пенсионного фонда продолжает свою работу в обычном режиме.

«Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания», — заявили изданию в пресс-службе ведомства.

Между тем, официально правоохранительные органы пока не прокомментировали происшествие у здания отделения Пенсионного фонда.

Однако издание «Калужские новости» со ссылкой на свои источники сообщает, что данное ЧП рассматривается как хулиганство. Поэтому уголовное дело предполагается возбудить именно по этой статье УК РФ.