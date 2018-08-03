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Москва, 03.08.2018

В МИД РФ назвали причину нападения на российских журналистов в ЦАР

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ – заявила, что неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбления.

При этом по её словам, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты при попытке оказать сопротивление, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в микрологе ведомства в Twitter.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что погибшие не подавали заявку на аккредитацию, чтобы попасть на военную базу, где тренировались российские военные.

Напомним, информация о том, что в ЦАР были убиты трое россиян, при которых были обнаружены пресс-карты, появилась в СМИ вечером 31 июля. Позже стало известно, что от рук неизвестных погибли 51-летний журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и 47-летний режиссер Александр Расторгуев.

Согласно предварительным данным, россияне снимали в ЦАР документальный фильм.

По одной из версий, журналисты были остановлены на блокпосту, когда ехали из столицы республики Банги в город Бомбари, после чего их расстреляли. В свою очередь мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле утверждает, что россиян обстреляли из засады.

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