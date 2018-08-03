В МИД РФ прокомментировали информацию о новых антироссийских санкциях США

Мария Захарова – официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала информацию о санкциях, которые сенат США может ввести против России.

По её словам, Вашингтон регулярно обновляет пакет санкций, при этом власти США основываются не на фактах, а на политической конъюнктуре, передаёт РИА Новости.

«Мы же понимаем, что этот процесс, который идет в этой стране, тоже, к сожалению, является регулярным. Комментировать что-то до принятия очередных санкций не имеет смысла», – резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российской парламента – считает, что накануне предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов в конгресс США настроенные против РФ сенаторы будут не раз разыгрывать «российскую карту», чем и являются очередные санкции против нашей страны.

Напомним, накануне вечером стало известно, что что группа американских сенаторов подготовила законопроект о введении новых санкций против России. В документе, в частности, предлагается ввести ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Законопроект также предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.