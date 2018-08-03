Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.08.2018

В МИД РФ прокомментировали информацию о новых антироссийских санкциях США

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала информацию о санкциях, которые сенат США может ввести против России.

По её словам, Вашингтон регулярно обновляет пакет санкций, при этом власти США основываются не на фактах, а на политической конъюнктуре, передаёт РИА Новости.

«Мы же понимаем, что этот процесс, который идет в этой стране, тоже, к сожалению, является регулярным. Комментировать что-то до принятия очередных санкций не имеет смысла», – резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российской парламента – считает, что накануне предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов в конгресс США настроенные против РФ сенаторы будут не раз разыгрывать «российскую карту», чем и являются очередные санкции против нашей страны.

Напомним, накануне вечером стало известно, что что группа американских сенаторов подготовила законопроект о введении новых санкций против России. В документе, в частности, предлагается ввести ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Законопроект также предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
      Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
    3. Трезвость, помноженная на популизм
      2,5 месяца прошло с тех пор, как в Армении произошел переворот и в стране сменилась власть. Новый премьер-министр Никол Пашинян делает все для того, чтобы эту власть удержать и легитимировать. Как среди армянского населения, так и среди внешних партнеров.