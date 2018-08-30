«Аэрофлот» намерен сделать выбор мест в самолете платным

В целях сокращения текущих расходов компания «Аэрофлот» в 2018–2019 годах намерена ввести ряд платных сервисов, одним из которых может стать предварительный выбор места в салоне самолета.

Кроме того, для снижения затрат «Аэрофлот» намерен оптимизировать эффективность сервисов на борту, таких как питание и дорожные наборы.

Как передает ТАСС, «Аэрофлот» намерен открывать новые маршруты, а также в целях оптимизации операционной деятельности снизить количество задержек рейсов. В компании считают, что нововведения помогут привлечь в ряды клиентов авиакомпании трансферных пассажиров. Руководство «Аэрофлота» в ближайшее время намерено провести переговоры о скидках с контрагентами, в том числе с нефтяными компаниями.

Напомним, в группу «Аэрофлот» входят лоукостер «Победа», авиакомпании «Россия» и «Аврора».