Правительство после отпуска занесло руку над картелями

30 августа правительство провело первое после отпуска — предыдущее состоялось 3 августа — заседание. Один из вопросов сегодняшнего заседания — изменения в Налоговый кодекс, продляющие право безналогового перевода в Россию иностранных активов. Обсуждено состояние конкуренции, где главной проблемой называны картели, а главной победой — отмена роуминга. Появилась и ясность с законом о кредитных историях.

Возврат дело долгое

Как сказал в своем вступительном слове, открывая заседание кабинета министров, его глава Дмитрий Медведев: «Прежде всего речь идёт о ситуации, когда тот или иной налогоплательщик не включает в свой общий доход для исчисления налогов прибыль от контролируемой им иностранной компании. Соответственно, налогов платится меньше или не платится вообще. Сейчас физические лица, контролирующие такие компании, не несут за это уголовной ответственности при условии, что ущерб, который причинён государству, возмещается в полном объёме».

И, как говорится в материалах правительства: «Законопроектом предусмотрено продление до 1 января 2019 года для физических лиц переходного периода, в течение которого лицо освобождается от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ».

Продление срока освобождения от уголовной ответственности в рамках амнистии зарубежного капитала выглядит логичным, полагает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Во-первых, это связано с усиливающейся в 2018 году санкционной политикой в отношении российского капитала за рубежом. Даже те состоятельные россияне, которые далеки от санкций и рассчитывали остаться «незамеченными» стали испытывать трудности в зарубежных юрисдикциях.

Во-вторых, продолжает юрист, очевидно, что процессы структурирования личного капитала требуют значительного времени. Это касается как физических, не разбирающихся в тонкостях амнистии, так и крупных холдингов. В совокупности с первым фактором включение 2018 года в амнистированный срок является логичным. Тем более это так в контексте пресекательных сроков, установленных для подачи декларации в рамках добровольного декларирования (до 28 февраля 2019 года) и ликвидации контролируемых компаний (до 1 марта 2019 года).

Конкуренцией по бездорожью

Другим вопросом, который рассмотрело правительство на своем первом после перерыва заседании, стал регулярный доклад о состоянии конкуренции. Как отметил премьер-министр, ежегодные документы на эту тему готовятся теперь даже чаще, предыдущий доклад правительство рассматривало полгода назад.

Дмитрий Медведев упомянул о подписании им недавно распоряжения, утвердившего «дорожную карту» по развитию конкуренции в отраслях экономики на период 2018–2020 годов. Как несомненный успех политики в данной области он отметил, что «на рынке информационных технологий мы видим довольно развитую конкуренцию – с приоритетом интересов абонентов. В этом году мобильные операторы наконец отменят внутренний роуминг. Это, можно сказать, большая победа».

В качестве проблем названы избыточное государственное участие в экономике, невысокая доля малого бизнеса в экономике («действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства пока недостаточны, чтобы небольшие компании могли конкурировать с гигантами бизнеса») и, третье – картельные сговоры, ущерб бюджетам всех уровней от которых оценен приблизительно в 2% ВВП, а «лидерство» по сговорам сохраняет за собой строительство, в том числе дорожное строительство, следом идут госзакупки и закупки компаний с госучастием.

В качестве контрмер премьер-министр назвал приватизацию, усиление противодействия картелям, а также то, что «мы продолжим совершенствовать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса», в том числе в сфере госзакупок.

Непосильный займ взять не дадут

Среди других вопросов кабмин рассматривал проект закона о кредитных историях физических и юридических лиц.

«Законопроект предусматривает введение единого идентификатора для всех кредитных договоров, который, по сути, заменит единую базу данных. Право присваивать такой идентификатор получит Банк России. В результате все кредитные истории, надеюсь, станут более прозрачными. Это должно уберечь организации, которые предоставляют кредиты и займы, от мошенников, а людей и компании – от непосильных займов», — сказал Дмитрий Медведев.