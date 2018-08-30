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Москва, 30.08.2018

Эстонцев «пугали танками», отговаривая от поездки в Крым

«Expert Online» 2018

В Крым с культурным визитом посетила делегация из Эстонии, передает Sputnik Эстония.

«Это Пушкинское общество в Эстонии. Люди культуры, которые с большим удовольствием изучают исторические места, связанные с нашим гениальным поэтом, основоположником нашего современного языка. Они приехали познакомиться с памятниками и с жизнью крымчан», — рассказал  вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

Чиновник рассказал, что эстонцев на родине отговаривали от поездки, убеждая, что в Крыму опасно, «пугали танками на улице и притеснением национальных меньшинств».

«Они говорят, что их в Эстонии убеждали, что ехать опасно, на улицах танки. Но по факту они увидели совершенно иную действительность, которая отличает от той, что им пытались навязать», - продолжил Мурадов.

Эстонская делегация побывала в Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Керчи, Коктебеле. Прибалтийские пушкинисты посетили все знаковые исторические места, связанные с поэтом Александром Пушкиным.

На 31 августа в Ялте намечена встреча в Доме Чехова намечена встреча с пушкинистами полуострова.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда более 97% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

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