Пентагон скрывает критические дефекты F-35

Комиссия Пентагона, оценивавшая развитие проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35, без видимых оснований переквалифицировала ряд недоработок из критичных во "второстепенные". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO). По мнению военнного ведомства США, эти технические дефекты не мешают нормальной эксплуатации истребителя пятого поколения, на изготовление которого ушли десятки миллиардов долларов.

Два месяца назад Контрольно-бюджетное управление (GAO) США сообщило о без малого тысяче (966) «явных недоработок» в F-35, фактически делающих его непригодным для использования по прямому назначению. Каждое девятое – 110 было отнесено к разряду «главных», способных негативно повлиять на нормальную эксплуатацию самолета.

Однако сейчас, утверждает POGO, 19 из 110 главных дефектов без каких-либо объяснений были переквалифицированы как «второстепенные». В POGO считают, что Пентагон решил заняться приписками, чтобы наконец перевести явно затянувшийся проект в стадию практического применения. Решение о серийном производстве F-35 будет приниматься через год, в октябре 2019 года.