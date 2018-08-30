Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 30.08.2018

Пентагон скрывает критические дефекты F-35

«Expert Online» 2018
  • Пентагон скрывает критические дефекты F-35
Zuma\TASS

Комиссия Пентагона, оценивавшая развитие проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35, без видимых оснований переквалифицировала ряд недоработок из критичных во "второстепенные". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO). По мнению военнного ведомства США, эти технические дефекты не мешают нормальной эксплуатации истребителя пятого поколения, на изготовление которого ушли десятки миллиардов долларов.

Два месяца назад Контрольно-бюджетное управление (GAO) США сообщило о без малого тысяче (966) «явных недоработок» в F-35, фактически делающих его непригодным для использования по прямому назначению. Каждое девятое – 110 было отнесено к разряду «главных», способных негативно повлиять на нормальную эксплуатацию самолета.

Однако сейчас, утверждает POGO, 19 из 110 главных дефектов без каких-либо объяснений были переквалифицированы как «второстепенные». В POGO считают, что Пентагон решил заняться приписками, чтобы наконец перевести явно затянувшийся проект в стадию практического применения. Решение о серийном производстве F-35 будет приниматься через год, в октябре 2019 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
      Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
    2. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    3. Нефтяные гиганты начали дружно покидать Норвегию
      Судьба нефтяного сектора северного королевства под большим вопросом. Износ нефтяных месторождений в Северном море, с одной стороны, и уход нефтяных гигантов, с другой, вызывает сомнения в светлом «нефтяном» будущем Норвегии.