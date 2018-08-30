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Москва, 30.08.2018

Forbes составил список самых влиятельных граждан России

«Expert Online» 2018

Российское издание американского журнала Forbes составило рейтинг наиболее влиятельных граждан РФ, в которого вошли бизнесмены, топ-менеджеры, и силовики. 

Лидером рейтинга стал президент России Владимир Путин. Как уточняют эксперты журнала, глава российского государства автоматически возглавил список, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

На втором месте ТОП-100 наиболее влиятельных граждан РФ – председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Далее следуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Помимо них в десятку рейтинга также попали: генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генерального директор РЖД Олег Белозеров и глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

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