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Москва, 30.08.2018

«Денег хватило бы на содержание армии»: Киев считает убытки от «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

На Украине приступили к подсчету убытков от реализации проекта «Северный поток – 2». Как сообщил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, после запуска трубопровода страна получит брешь в бюджете «равную расходам на содержание армии».

Топ-менеджер признал, что убытки в разы больше по сумме, чем финансовые потери, которые несет Россия от всех западных санкций.

«Де факто, когда "Газпром" перекроет трубу, идущую через Украину, страна останется без средств на финансирования оборонных потребностей. Общий ущерб от утраты транзитных денег равен трем процентам от ВВП. Это даже больше всех потерь России от наложенных санкций», - сообщил Витренко.

Напомним, некоторые страны ЕС, поддерживаемые США ведут планомерную борьбу против проекта «Северный поток-2». Пугая европейские страны возможным попаданием в зависимость от России в энергетическом плане, американцы преследуют цель выйти на рынок Евросоюза с собственным СПГ.

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