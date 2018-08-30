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Москва, 30.08.2018

Кудрин рассказал о масштабной коррупции в российской власти

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ поддержал мнение о том, что в нашей стране широко распространено воровство бюджетных средств.

По его словам, обычные граждане России уверены, что воровство госфинансов широко распространено во власти.

«И вы знает, это действительно так – такое мнение, к сожалению, оправданно», — цитирует Кудрина газета «Коммерсант».

Он отметил, что в этой ситуации виновата в том числе и возглавляемая им Счётная палата, которая не смогла создать эффективные институты контроля за коррупцией во властных структурах. При этом чиновник подчеркнул, что такие институты могут быть как государственными, так и общественными.

Кудрин также убеждён, что содействовать борьбе с коррупцией должны свобода слова, политическая конкуренция и «реальная» подотчетность органов власти своим избирателям. По мнению главы Счётной, одной из самых коррумпированных в России является сфера государственных закупок.

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