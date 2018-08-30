Курс доллара могут обрушить

Власти США могут пойти на отчаянный шаг и обвалить курс доллара, используя для этого имеющуюся у них наличность объемом $189 млрд. О таком сценарии предупредили аналитики Citigroup Inc, пишет Bloomberg.

Индекс доллара в четверг торгуется на четырехнедельном минимуме на уровне 94,51 в ожидании торговой сделки США и Мексики.

Впрочем, стратеги Citigroup Inc продолжают сохранять структурную «бычью» позицию по доллару, но отмечают, что желание администрации Трампа ослабить доллар США в сочетании с ее непредсказуемыми политическими шагами представляет собой ключевой риск для валютных рынков. Несмотря на то, что шансы низкие, инвесторы не могут игнорировать возможность того, что Казначейство может провести валютную интервенцию с целью продажи доллара на открытом рынке.

«Самый большой риск для нашего прогноза (по курсу доллара) состоит в том, что Казначейство )США) решит вмешаться, чтобы ослабить доллар. Хотя риск этого не велик, они могли бы заставить ФРС поучаствовать в интервенции, тогда у доллара будут совсем плохие перспективы», отметил руководитель североамериканского отдела стратегии G-10 FX в Citigroup в Нью-Йорке Кэлвин Цзе.

В то время как некоторые трейдеры и аналитики считают перспективу вмешательства США отдаленной, такая возможность кажется теперь все менее надуманной, чем когда-либо, в первую очередь, из-за заявлений администрации Трампа и его неортодоксальной малопредсказуемой политики. США не вмешивались на рынки, чтобы продавать доллар, с 2000 года, когда они объединились с другими членами «Группы семи», чтобы поднять упавший евро.

Выброс долларовой ликвидности на рынок может привести к двузначным процентным потерям американской валюты в течение нескольких месяцев, что приведет к подрыву ее позиций в качестве глобального резервного актива, отмечает Цзе.

Тем временем, рубль продолжает находиться по давлением турецкого фактора. На фоне распродажи турецкой лиры инвестроы продолжают сворачивать свои позиции в валютах ЕМ. В этой ситуации даже прекращение продажи валюты ЦБ и налоговый период не останавливают падение курса рубля.

В среду рубль подешевел к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии.Курс доллара расчетами вырос на 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 68,18 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 27 тыс. сделок на сумму порядка 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 67,67—68,5 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 79,77 рубля, повысившись на 42 копейки по сравнению с предыдущим закрытием.