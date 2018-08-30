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Общество
Москва, 31.08.2018

Н. Сергунина пригласила московских предпринимателей на четвертый бизнес-форум «Трансформация»

«Expert Online» 2018
  • Н. Сергунина пригласила московских предпринимателей на четвертый бизнес-форум «Трансформация»
предоставлено пресс-службой

3 сентября в СК «Олимпийский» при поддержке Правительства Москвы состоится масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 4». Ожидается, что его участниками станут 15 000 московских предпринимателей. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«В сегменте малого и среднего предпринимательства занято более 2 млн жителей Москвы. Форум «Трансформация» ориентирован прежде всего на них. С одной стороны, это бизнес-интенсив для профессионального роста, а с другой – площадка для обмена опытом, деловых переговоров, презентации своих возможностей, поиска инвесторов и единомышленников. Чуть менее чем за год форум завоевал стабильную аудиторию и стал заметным международным событием для бизнеса. Приглашаю предпринимателей принять в нем участие», – сказала Наталья Сергунина.

img_4595.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
img_3011.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
img_4654.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

На «Трансформации 4» выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров –  кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент «Сбербанка» Олег Смирнов и многие другие.

Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность. 

Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте территориябизнеса.рф.

Контакты для аккредитации СМИ:

Пешкова Анастасия,                                   Шибанова Ирина,

E-mail: APeshkova@synergy.ru                   E-mail: VVSHibina@synergy.ru

Тел.: +7 (985) 214-73-54                              Тел.: +7 (915) 403-21-43

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