Банки резко сократили ввоз наличной валюты в РФ

В июне уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,9 миллиарда долларов, что на 10% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 7%, европейской валюты — на 21%. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на "Вестник Банка России".

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июне по сравнению с маем увеличился на 47% и составил 0,7 миллиарда долларов.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем сократился на 11%, до 4,2 миллиарда долларов США в долларовом эквиваленте.

Спрос населения на доллары США в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 10%, на европейскую валюту — на 14%, составив соответственно 2,6 и 1,5 миллиарда долларов.

В июне текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с маем на 8%, до 2,4 миллиарда долларов. Долларов США было куплено на 12% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 3%. Средний размер сделки по покупке сократился на 12% и составил 1237 долларов.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в июне по сравнению с маем практически не изменилось и составило 3,7 миллиарда долларов. На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июне было зачислено 2,2 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в июне 2018 года сократился более чем в два раза по сравнению с маем и составил 0,5 миллиарда долларов, при этом чистый спрос на доллары США впервые с 2015 года сменился на чистое предложение.

Смена чистого спроса на доллары чистым предложением в июне в основном связана с проведением чемпионата мира по футболу, считают аналитики. Другая причина этой тенденции - сокращение турпотока из России в другие страны из-за снижения курса рубля.