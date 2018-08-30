Недвижимость Азербайджана: как совершить удачную сделку

Большая часть населения Азербайджана остро нуждается в улучшении жилищных условий. При этом наблюдается спрос на новостройки, приобретаемые с использованием схемы долевого участия в строительстве.

Хотя такой способ покупки жилья имеет свои преимущества, он связан с определенными рисками. Бывали случаи, когда люди становились жертвами мошенников и оставались без жилья и без денег.

Для того чтобы избежать судьбы «обманутых дольщиков», следует проявить крайнюю тщательность при выборе застройщика в Баку, выяснить его репутацию и продолжительность его присутствия на рынке. Помимо этого, нужно навести справки относительно наличия незавершенных объектов, не сданных в эксплуатацию после предусмотренного договором срока, а также по поводу возникновения проблем в процессе строительства и в ходе сдачи объектов в эксплуатацию.

Большой объем информации о застройщике можно узнать в глобальной сети. Кроме того, весьма желательно побывать на месте строительства дома, в котором дольщик намерен купить квартиру. Это позволит ему лично удостовериться в реальности строительных работ.

Кроме того, нужно проверить наличие требуемой документации у организации, занимающейся строительством жилья. Приобретение квартиры с использованием схемы долевого строительства соответствует законодательным нормам лишь в том случае, если при этом заключается договор участия в долевом строительстве.

При возникновении проблем вследствие того, что покупатель не предусмотрел какие-то нюансы, желательно обратиться за консультацией к высококвалифицированному юристу и безопасно приобрести жилье в новостройке.

Тысячи обманутых дольщиков по всей стране в течение долгого времени стараются привлечь внимание властей к своим проблемам. Суды завалены делами о взыскании с недобросовестных застройщиков денежных средств, переданных им покупателями жилья.

Банкротства строительных фирм приводят к стремительному росту числа незавершенных объектов. В подобной ситуации, представляющей собой опасность для покупателей квартир в новостройках, количество предложений жилья на первичном рынке не уменьшается.

Эксперты рекомендуют всем желающим обзавестись жильем в новостройках Kristal Absheron перед покупкой проверить строительную фирму по базам исполнительного производства и арбитражных судов, в том числе содержащим список процедур банкротства. Эти сведения публикуются в открытом доступе на вебсайтах арбитражных судов и судебных приставов. Если в ходе их изучения выяснится, что у застройщика есть значительные финансовые задолженности или же он является ответчиком по иску о банкротстве, то подписывать договор с ним ни в коем случае нельзя.

Другой немаловажный критерий выбора застройщика заключается в наличии или отсутствии проблем на выбранном объекте. Для выяснения этого вопроса нужно сопоставить изначально обозначенные сроки и условия строительных работ с фактическими. Данная информация всегда указывается в инвестиционном контракте, который представляет собой правоустановку – основополагающую первичную документацию, обязательную для застройщика. Если в ходе проверки будет установлено, что запланированные сроки окончания строительных работ сдвинулись больше, чем на два года, то это свидетельствует о наличии у фирмы серьезных проблем, которые препятствуют ей надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства. В такой ситуации от приобретения недвижимого имущества также следует воздержаться.

В число других правоустанавливающих базовых документов, по которым можно сделать определенные выводы о надежности строительной фирмы, входят свидетельства о госрегистрации права собственности, кадастровые выписки, договор аренды и другие документы на землю.

В ходе анализа вышеуказанных документов необходимо удостовериться в принадлежности земельного участка строительной фирме, его надлежащей категории и наличии разрешения на использование для возведения жилого дома. Оформлять договор можно лишь в том случае, если содержание вышеперечисленных документов не вызывает никаких подозрений.

При подписании договора долевого участия, например с застройщиком Malibu Residence, его следует обязательно зарегистрировать в Госреестре. Использование серых схем, вроде договоров инвестирования или предварительных договоров, крайне не рекомендуется. И, разумеется, надо помнить о том, что даже если тщательную проверку документации при приобретении квартиры на первичном рынке недвижимости осуществляет профессионал, риск несоблюдения условий договора всегда присутствует. Это обусловлено тем, что в таких сделках многое зависит от будущего изменения ситуации, связанной с деятельностью застройщика. Сделать точный прогноз относительно данного фактора не способен ни один высококвалифицированный юрист. По этой причине тем покупателям, которые желают максимальных гарантий, следует приобретать жилье на вторичном рынке, где есть возможность просчитать и исключить все риски.