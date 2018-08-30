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Москва, 30.08.2018

Опять допинг: новый громкий скандал в российском спорте

«Expert Online» 2018

Сразу несколько российских биатлонистов нарушили антидопинговые правила.

Как передаёт сайт Союза биатлонистов РФ (СБР), в адрес организации поступила информация от IBU, что допинг-пробы четверых наших биатлонистов показали положительные результаты.

При этом в СБР подчеркнули, что поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется. Также отмечается, что трое из четырёх обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

«В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого мы будем вправе огласить их фамилии», – говорится в заявление СБР.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на несколько источников, знакомых с этой ситуацией, утверждает, что среди уличённых в применении допинга такие известные спортсмены, как Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и Сочи-2014 Евгений Устюгов и обладатель «золота» Олимпиады в Ванкувере Светлана Слепцова.

Между тем Telegram-канал спортивного агента Андрея Митькова сообщает, что в списке значится ещё один чемпион Сочи-2014 - Антон Шипулин. При этом Шипулин считается действующим спортсменом. Однако с весны 2018 года он не тренируется.

Сам спортсмен объяснял это необходимостью обратить внимание на собственное здоровье и не исключал, что в сентябре примет решение о завершении карьеры.

Напомним, имя Шипулина ранее упоминалось в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. В результате МОК не допустил Антона к участию в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

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