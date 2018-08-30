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Москва, 30.08.2018

Пентагон признал, что США не смогут безнаказанно развязать третью мировую войну

«Expert Online» 2018

США не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае начала войны. С подобным заявлением выступил глава Северного командования Вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

Как сообщает Military Times, американский генерал на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США призвал в этой связи поменять национальную оборонную стратегию.

О'Шонесси заявил, имея ввиду новейшее российское оружие, что мир стремительно поменялся и сегодня США не спасает даже окружающие их океаны.

Также было мнение, что «недосягаемой страну делают дружественные страны на севере и юге», но теперь, по словам военного, дела обстоят иначе.

«Все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — отметил О'Шонесси, который отметил, что Пентагон сейчас занят поисками защиты от новейшего оружия России.

В настоящее время Минобороны США работает над оснащением истребителей F-16 радарами для возможности перехвата крылатых ракет, сообщил он.

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