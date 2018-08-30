После 15 месяцев в Елисейском дворе самый молодой французский президент понял, как трудно руководить страной, к тому же такой большой, как Франци.

Министр экологии Франции Николя Юло объявил в эфире радиостанции France Inter об уходе в отставку. У Юло, по его словам, за год накопилось разочарование от принятых правительственных мер по климату, защите биоразнообразия и другим экологическим проблемам.

Для Эмманюэля Макрона неожиданная отставка популярного у избирателей Юло стала сильным ударом. Он лишился важного союзника и верного помощника в преддверии важных выборов в Европарламент в следующем году.

Президент Франции сейчас пытается сколотить центристскую коалицию в Европе, но его шансы создать союз центристов невысоки. Хотя бы потому что ему не удается этого сделать даже в масштабах Франции.

У Макрона большие проблемы. Французы едва-едва начали приходить в себя после громкого скандала, связанного с его телохранителем, помощником и доверенным лицом – Александром Беналля, но тут же последовала громкая отставка популярного министра, которому, по его словам «надоело лгать и делать вид, что будто бы от него что-то зависит».

Отставка Николя Юло подчеркивает уязвимость президента Макрона, который верен своему политическому кредо, занимает позицию строго в центре и поэтому уязвим перед атаками как справа, так слева и со всех других сторон.

Предложения французского лидера расширить полномочия европейских структур и углубить и расширить евроинтеграцию отпугнуло от него потенциальных сторонников справа, а его явно либеральные экономические реформы - избирателей слева, включая социалистов. Многие социалисты голосовали в прошлом году за Эмманюэля Макрона. Их привлекли его взгляды на экологию. Однако за прошедший год после победы Макрона на выборах они разочаровались в президенте. И в немалой степени, кстати, по непоследовательной политике в области защиты окружающей среды.

«Положение Макрона было сложным и раньше,- считает Бруно Котре, аналитик из социологической организации CEVIPOF,- а сейчас оно еще более ухудшилось».

Его соперники на европейской арене – леворадикальная партия «Неподчинившаяся Франция» по главе с Жаном-Люком Меланшоном уже составила список своих кандидатов, в который вошли левые из шести стран. Что же касается макроновской партии «Республика на марше», то ей удалось на данный момент договориться лишь с испанской Гражданской партией.

Хватает у Эмманюэля Макрона проблем и дома. Беналлягейт, как на американский манер называют французы скандал с Александром Беналля, хотя и громкий, но это конечно же, далеко не самая серьезная проблема президента.

Взять хотя бы рейтинги самого молодого лидера Франции со времен Наполеона. Само по себе падение рейтинга значит не так уж и много, особенно, если вспомнить непопулярные реформы, которые Макрон пытается проводить, но темпы его падения, самые быстрые за несколько последних десятилетий, не могут не настораживать.

Конечно, избиратели судят по конкретным делам, а не по разговорам, по которым президент, как известно, большой специалист. Ситуацию во французской экономике лишь с большой натяжкой можно назвать удовлетворительной: количество рабочих мест сокращается, а недовольство влиятельных профсоюзов в связи с реформой рынка труда нарастает. Если же учесть еще несколько проблем, то становится понятно, почему согласно результатам опросов число французов, одобряющих деятельность президента, упало до 40%, а число недовольных выросло до 57%. Так быстро и так сильно популярность лидера Франции не падала давно.

Здесь, правда, следует напомнить, что высокие рейтинги Макрона сразу после выборов были несколько «надуты», потому что, по некоторым оценкам, до четверти избирателей голосовали за него не по причине любви или доверия к его программе и взглядам, а исключительно для того, чтобы к власти не пришла Марин Ле Пен. Естественно, они, пусть и не четверть, а значительно меньше, первыми, при первых же трудностях и проблемах, перестали одобрять его действия. Недовольство жителей Франции вызывают даже те предложения президента, которые должны, казалось бы, им понравиться. Например, планы по сокращению налогов, к которым он присоединил и намерение сократить одновременно и льготы.

Эмманюэль Макрон ухитрился поссориться не только с профсоюзами и оппозицией, но и с военными, ссориться с которыми не рекомендуется никому. Достаточно вспомнить, что его авторитарный стиль руководства заставил командующего ВС Франции генерала Пьера де Вильерса подать в отставку.