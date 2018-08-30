Российская нефть бьет рекорды четвертый день подряд

Рублевая цена российской нефти на мировом рынке устанавливает исторические максимумы четвертый день подряд, сообщает «Коммерсантъ». Так 29 августа цена нефти Urals выросла до отметки 5,19 тыс. руб. за баррель, что побило рекорд предыдущего дня на 4%. По итогам дня стоимость российской нефти превысила 5,14 тыс. руб. за баррель.

Активный рост продолжается вторую неделю. Нефть за это время подорожала в рублях на 15%. Аналитики уверяют, что подобный рост в последний раз наблюдался в апреле, когда на фоне обвала курса рубля цены подскочили до 5 тыс. руб. за баррель, подорожав на 20%.

Издание отмечает, что подобный скачок произошел из-за повышения долларовых цен на нефтяном рынке.

Также российская нефть Urals подорожала на мировом рынке и в долларовом эквиваленте более чем на 13%, до $76 за баррель, сообщает Reuters. Показатель стал максимальным, начиная с 10 июля.

Как считают эксперты, подобный рост обусловлен двумя факторами – ожиданием участниками рынка санкций США против Ирана, которые должны вступить в силу в ноябре, а также сокращением запасов нефти в США. Ряд источников сообщает, что некоторые страны постепенно сворачивают проекты в Иране.

«В первой половине августа по сравнению с июлем загрузка иранских танкеров снизилась уже на 700 тыс. баррелей в сутки»,— рассказал изданию финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин.

Также аналитики связывают рост цены на российскую нефть с усиливающийся слабостью рубля.